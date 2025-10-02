Update zum Cyberangriff auf BER-Dienstleister – Schrittweise Rückkehr zum Normalbetrieb ab Montag

Nach dem Cyberangriff auf den Systempartner Collins Aerospace, der die Passagier- und Gepäckabfertigung am BER und anderen europäische Flughäfen betrifft, haben sich die Abläufe angesichts des Ausnahmebetriebs soweit möglich eingespielt. Dank des außerordentlichen Einsatzes der Mitarbeitenden von Flughafen, Bodenverkehrsdienstleistern und Fluggesellschaften können nahezu alle Flüge stattfinden.

Es kann jedoch auch über das lange Wochenende noch zu längeren Wartezeiten bei Check-in, Boarding und auch in der Gepäckausgabe kommen. Erklärtes Ziel des Dienstleisters Collins Aerospace ist es, das zentrale System zur Abfertigung bis Sonntag, den 5. Oktober, wiederherzustellen. Daraufhin finden umfangreiche Sicherheitstests durch die IT der Flughafengesellschaft statt.

Die Wiederanbindung der Fluggesellschaften an das System erfolgt schrittweise ab Montag. Es ist vorgesehen, die Schalter und Boarding-Gates dann sukzessive und systematisch nach einem abgestimmten Wiederinbetriebnahme-Plan aufzuschalten.

Foto: Pixabay.com