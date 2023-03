Ein Verkehrsunternehmen persönlich kennenlernen

Wer überlegt, ob der Beruf des Busfahrers oder der Busfahrerin eine interessante berufliche Perspektive sein könnte, ist bei Regiobus genau richtig: Das Unternehmen lädt am 25. März zu einem Kennenlerntag nach Werder (Havel) ein.

Am 25. März 2023 lädt das größte Nahverkehrsunternehmen des Landes Brandenburg wieder zu einem Kennenlerntag auf seinen Betriebshof in Werder (Havel) ein. Neben Informationen zu Ausbildungsmöglichkeiten und zum Quereinstieg gibt es einen umfassenden Einblick in den Alltag und die Abläufe auf einem Regiobus-Betriebshof.

Zum Programm gehören Betriebsführungen durch Regiobus-Mitarbeiter, in denen sie die Technik und ihren Arbeitsalltag vorstellen und natürlich die Möglichkeit, einmal auf dem großen Fahrersitz Platz zu nehmen und die Perspektive eines Busfahrers oder einer Busfahrerin zu erleben. Ebenso werden individuelle Gespräche angeboten, bei denen direkt mit der Personalleiterin des Unternehmens, Martina Druse, Fragen zum Quereinstieg sowie zu den Ausbildungs- und Arbeitskonditionen im Unternehmen beantwortet werden. Gern können Interessierte bereits Bewerbungsunterlagen, wie einen Lebenslauf und (Arbeits-)Zeugniskopien, mitbringen.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Ausbildungsinteressierte ab dem 15. Lebensjahr und an Quereinsteiger. Ausgebildete Busfahrer sind ebenso eingeladen, Regiobus als Arbeitgeber kennenzulernen.

Da die Weichen für den Ausbau des ÖPNV als Klimaschutzbeitrag gestellt sind, ist der Bedarf an weiteren Fahrerinnen und Fahrern groß. Wer teilnehmen möchte, sollte sich daher baldmöglichst per Mail unter personal@regiobus.pm anmelden. Anmeldeschluss ist der 21. März 2023. PM

Titelbild: Regiobus GmbH