Die erste Tonne ist geschafft

Mit einer kurzen Auftakttour startete am Samstag, 3. Juni, die diesjährige Aktion STADTRADELN in Kleinmachnow. Drei Wochen lang können Einwohner, Arbeitnehmer, Vereinsmitglied oder Schüler an der Kampagne des STADTRADELN Klima-Bündnis teilnehmen und möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen.

25 Radlerinnen und Radler trafen sich am Samstag auf dem Rathausmarkt, ließen ihre Räder vom Team der Firma AT Cycles kurz durchchecken und folgten dann Bürgermeister Michael Grubert auf die kleine Runde durch Kleinmachnow. Über die Förster-Funke-Allee, Hohe Kiefer, Ernst-Thälmann-Straße, Zehlendorfer Damm und wieder Förster-Funke-Allee ging es nach knapp fünf Kilometern zurück zum Ausgangspunkt. Dort wartete eine Überraschung, denn die „Eisbuben“ vom Zehlendorfer Damm waren bereits mit ihrem mobilen Eisstand vor Ort. Für alle, die an der Auftakt-Radtour teilgenommen hatten, gab es eine leckere Belohnung.

236 Aktive in 41 Teams sind bereits am Start und haben bis Montagmittag mehr als 4.400 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das entspricht einer Einsparung von einer Tonne CO2 gegenüber dem motorisierten Verkehr. Das STADTRADELN läuft noch bis zum 23. Juni. Ziel ist es natürlich nicht nur, den Kleinmachnower Rekord von 69.000 Kilometern aus dem Jahr 2021 zu brechen, sondern auch möglichst viel CO2 zu vermeiden.

Wer sich anmelden möchte, kann dies unter: www.kleinmachnow.de/stadtradeln oder https://www.stadtradeln.de/kleinmachnow

Bild: Gemeinde Klainmachnow