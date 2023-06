„Blutige Anfänger“: Kriminalbeamte ermitteln in der Blumensiedlung

Wegen Dreharbeiten kommt es am 30. Mai in Stahnsdorf vorübergehend zu Straßensperrungen.

Für die fünfte Staffel der ZDF-Krimiserie „Blutige Anfänger“, die von einem jungen Ermittlerteam ─ bestehend aus angehenden Kriminalbeamten handelt, finden von Mai bis September 2023 in ganz Berlin und Brandenburg Dreharbeiten statt.



Die durch den Sender beauftragte Berliner Produktionsfirma filmt am 30. Mai mehrere Szenen in der Stahnsdorfer Hortensienstraße. Hierfür ist die Straße zwischen Enzianweg und Dahlienweg voraussichtlich von 07:00 bis 14:00 Uhr gesperrt.



Der aus mehreren kleineren Fahrzeugen bestehende Fuhrpark des Unternehmens wird währenddessen im Asternweg abgestellt. Für die kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen wird um Verständnis gebeten. PM