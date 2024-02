1. März – Voraussichtlich massive Fahrausfälle auf regiobus-Linien

Im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr hat ver.di zu Warnstreiks aufgerufen. Daher wird auch regiobus am Freitag, den 1. März ganztägig (voraussichtlich von Betriebsbeginn 03:00 Uhr bis Betriebsende 04:00 Uhr des Folgetages) bestreikt.

Auf allen regiobus-Linien muss mit massiven Fahrtausfällen gerechnet werden. Davon ist auch der Schülerverkehr betroffen. Auch das mobile Kundenbüro und das Kundencenter sowie das regiobus-Infotelefon werden voraussichtlich bestreikt. Ob ggf. auch unbeteiligte Fremdfirmen/Subunternehmer am Einsatz gehindert werden, ist noch unklar. Besonderheit Linie X2 (Bad Belzig – Niemegk – Lutherstadt Wittenberg) Die Linie X2 verkehrt nur zwischen Lutherstadt Wittenberg, Fleischerstr. und Kropstädt, Feuerwehr (Stundentakt durch Fahrten der Fa. Vetter).

FAQ zum Warnstreik

Warum wird die regiobus bestreikt?

Die regiobus streikt nicht, sondern wird durch den Aufruf der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bestreikt. Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen zum Tarifvertrag der Beschäftigten im Nahverkehr.

Wann wird gestreikt?

Die regiobus wird am Freitag, den 1. März 2024 ganztägig (heißt: voraussichtlich von Betriebsbeginn 03:00 Uhr bis -ende am Folgetag um 04:00 Uhr) bestreikt. Haben wir nähere Informationen zu den konkreten Uhrzeiten, werden wir diese hier schnellstmöglich aktualisieren.

Welche Linien sind vom Streik betroffen?

Wahrscheinlich sind alle Linien der regiobus betroffen.

Was ist mit Bussen der Subunternehmer?

Buslinien, die durch Subunternehmer gefahren werden, können ebenfalls streikbedingt behindert werden und ausfallen.

Funktioniert die Verbindungsauskunft?

Am Streiktag werden alle nicht stattfindenden Fahrten mit Ausfall gekennzeichnet. Die planmäßigen Abfahrten werden dennoch angezeigt. Sie können sich über aktuelle Abfahrten hier informieren:

—an den digitalen Anzeigetafeln an der Haltestelle

—in der VBB App

— in der Fahrinfo des VBB.

Haben die Kundenbüros geöffnet?

Unser Kundencentrum in Werder (Havel) am Bahnhof sowie das Mobile Kundenbüro in Teltow sind wahrscheinlich geschlossen.

Wird auch das regiobus-Infotelefon bestreikt?

Ja, denn auch die Mitarbeitenden sind zum Streik aufgerufen worden.

Werden Taxikosten erstattet bzw. erhalte ich für den Streiktag anteilig die Kosten für mein Abo zurück?

Nein, die Mobilitätsgarantie der regiobus nicht bei Streiks. Dass die Tarifpartner ihre Forderungen mit Streiks untersetzen können, gehört zu den verfassungsmäßig gesicherten Grundrechten. Angesichts einer solchen Sachlage entfällt nach § 22 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) die Beförderungspflicht des Unternehmens und nach § 16 der Verordnung über die Allgemeinen Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Busverkehr sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen (VOAllgBefBed) auch die Begründung von Ersatzansprüchen.

Welche Alternativen habe ich mobil zu sein?

Die Regionalbahnen können teilweise ausfallende Busverbindungen ersetzen. Dies ist aber leider nicht flächendeckend im Landkreis möglich.

Fotos: Redaktion