Historisches Altbaujuwel in Teltow zum Verkauf

Im ersten Mietshaus Teltows, direkt gegenüber der evangelischen Kirche St. Andreas, sucht ein Altbaujuwel von 1839 einen neuen Eigentümer. Vier geräumigen Zimmer mit einer Gesamtfläche von 147 m² bieten den Raum und die Ruhe, nach denen sich moderne und dynamische Menschen sehnen. Hier geht es zum Online Exposé.

Die Altstadt der ehemaligen Ackerbürgerstadt Teltow liegt zentral und ruhig, zeichnet sich zugleich durch ihre kleinteilige Struktur und ihr historisches Flair aus und entwickelt sich zunehmend zum lebendigen Zentrum der Stadt. Zahlreiche Gebäude wurden in den letzten Jahren liebevoll saniert, die Straßen erneuert und am Marktplatz befindet sich der neue Sitz der Stadtverwaltung. Die Wohnung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit zeitlosem Charme und Charakter befindet sich im ersten Mietshaus Teltows, direkt gegenüber der evangelischen Kirche St. Andreas Teltow, die zu bestimmten Zeiten ihre Glocke erklingen lässt.

Architektur als Ausdruck von Zeit und Umwelt

Nach einer hochwertigen Modernisierung im Jahr 2010 erstrahlt dieses Altbaujuwel in neuem Glanz und steht dem Komfort und der Ausstattung heutiger Neubauten in nichts nach. Das gesamte Objekt besteht aus insgesamt 3 Eigentumswohnungen, einem großen rückwärtigen Grundstück mit privaten Parkplätzen, einer schönen Remise (steht ebenfalls zum Verkauf), einem gemeinschaftlich genutzten Wintergarten sowie einem großzügigen grünen Garten, der zum Spielen, Sonnen, Entspannen und Natur genießen einlädt.

Ein Zuhause zum Wohlfühlen

Zu Hause immer zuerst an sich selbst denken. Wir wohnen nicht in erster Linie, um zu repräsentieren, sondern um uns wohlzufühlen. Und niemand außer Ihnen bestimmt, was in Ihr Haus kommt. Schließlich sollen Sie sich dort wohlfühlen, nicht Ihre Gäste. In der hier angebotenen Eigentumswohnung im 1. Obergeschoss / Hochparterre (keine Wohnung im Erdgeschoss, Keller und Heizungsraum befinden sich im Kellergeschoss) erwarten Sie großzügige und hohe Räume, moderne Bäder, eine stilvolle Küche mit Kochinsel, effizienter Stauraum sowie eine unvergleichliche Terrasse in angenehmer Höhe von ca. 2 m über den Parkplätzen im Hinterhof.

Ruhe zieht das Leben an.

Bei einem Rundgang durch die Wohnung erwarten Sie Überraschungen, mit denen Sie nicht gerechnet haben. Über eine Treppe gelangt man in ein angeschlossenes Zwischengeschoss mit separatem Raum (derzeit als Büro genutzt), kleinem Bad und eigener Sauna!

Das gesamte Objekt befindet sich seit vielen Jahren in Familienbesitz und wurde von den Eigentümern mit größter Sorgfalt und Nachhaltigkeit ausgebaut, renoviert und gepflegt.

Viele Wege führen nach Teltow

Mit der S-Bahn aus Berlin in nur 23 Minuten vom Potsdamer Platz, mit dem Fahrrad gemütlich am Teltowkanal entlang, mit dem Zug in nur 16 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof, mit dem Bus aus Potsdam in etwa einer halben Stunde oder einfach auf der Straße. Das Zentrum der Hauptstadt am Zoologischen Garten ist mit dem Auto in ca. 30 Minuten zu erreichen. Die Autobahnen A115 und A103 bieten hierfür eine ideale Infrastruktur. Ob langsam oder schnell: Die Stadt hat sich zu einem interessanten Wohn- und Arbeitsort entwickelt und zählt heute über 35.000 Einwohner. Die Stadt bietet vielfältige Angebote in allen Bereichen des täglichen Lebens: von Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Gesundheitseinrichtungen, Kindertagesstätten, Schulen bis hin zu Freizeitangeboten. Darüber hinaus ist Teltow ein starker Wirtschaftsstandort.

Kochen ist eine Kunst, genießen auch.

Aus dem elektrisch betriebenen Einfahrtstor des Grundstücks tretend, befinden Sie sich nach wenigen Metern mitten im Zentrum von Teltow. Der Teltowkanal lädt zu Spaziergängen ein. Das Zentrum von Teltow verwöhnt seine Gäste mit mehreren italienischen Restaurants, Cafés, einem sehr beliebten Steakhaus und dem Konditor, der mit seinem Käsekuchen die Goldmedaille gewonnen hat!

Energieausweis

Energieverbrauchsausweis Primärenergieträger: Gas Energieeffizienzklasse: E Letzte Modernisierung: 2010 Primärenergieträger: Gas