Heute ist bundesweiter Warntag

Am 12 September findet der Bundesweite Warntag 2024 statt. Ab 11:00 Uhr wird eine Probewarnung verschickt. Gegen 11:45 Uhr erfolgt eine Entwarnung. Über Cell Broadcast wird derzeit noch keine Entwarnung versendet.

Der Bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er findet jährlich am zweiten Donnerstag im September statt und dient der Erprobung der Warnsysteme. Die Teilnahme am Bundesweiten Warntag ist freiwillig. Das bedeutet, dass sich nicht alle Kommunen beteiligen und die Warnmittel vor Ort testen. Die vorhandenen Warnmittel werden je nach Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeit getestet.

Am Bundesweiten Warntag wird ab 11:00 Uhr eine Probewarnung in Form eines Warntextes an alle an das Modulare Warnsystem (kurz: MoWaS) des Bundes angeschlossenen Warnmultiplikatoren, z. B. Rundfunksender und App-Server, gesendet. Die Warnmultiplikatoren senden die Probewarnung zeitversetzt an Warnmedien wie Fernseher, Radios und Smartphones. Dort kann die Warnung dann gelesen und/oder gehört werden. Parallel dazu können auf Landesebene, in den beteiligten Landkreisen und Kommunen vorhandene kommunale Warnmittel wie Lautsprecherwagen oder Sirenen ausgelöst werden.

Eine Entwarnung erfolgt gegen 11:45 Uhr über die Warnmittel und Endgeräte, über die die Warnung zuvor verbreitet wurde. Eine Entwarnung über Cell Broadcast erfolgt derzeit nicht. Die Möglichkeit, auch über diesen Warnkanal zu entwarnen, wird derzeit u.a. von den Mobilfunknetzbetreibern geprüft.

Foto: Pixabay.com / Grafik: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe