Neue Glascontainer im Rousseau Park und in Genshagen

Zukünftig wird es in Ludwigsfelde vier neue Möglichkeiten zur Entsorgung von Altglas geben: drei im Rousseau Park und eine in Genshagen. Die Stadt Ludwigsfelde, der Südbrandenburgische Abfallzweckverband SBAZV und der Dienstleister Veolia, der derzeit die Altglasentsorgung für die Stadt Ludwigsfelde und ihre Ortsteile übernimmt, reagieren damit auf zahlreiche Anfragen von Anwohnerinnen und Anwohnern.

An zwei Standorten wurden die neuen Glascontainer bereits aufgestellt: Vier Container stehen seit Februar 2024 im Rousseau Park in der Französischen Allee nahe der Auffahrt zur L975. Weitere drei Glascontainer wurden in Genshagen an der Genshagener Dorfstraße in der Nähe der Feuerwehr platziert. Der bisherige Standort an der Wendeschleife hinter der Feuerwehr konnte nicht erhalten bleiben, da sich der Dienstleister Veolia größere Fahrzeuge angeschafft hat und das Passieren der Wendeschleife damit nicht mehr möglich ist.

Zwei weitere Standorte werden zeitnah im Rousseau Park erbaut: An der Wendeschleife im Sperberweg Ecke Ludwigsallee sowie in der Rousseauallee am REWE-Parkplatz.

„Die Aufstellung weiterer Glascontainer war dringend notwendig“, betont Bürgermeister Andreas Igel. „Im Rousseau Park waren bisher keine Entsorgungsmöglichkeiten von Altglas vorhanden. Daher begrüße ich die drei neuen Standorte dort sehr. Auch in Genshagen stellt die Altglasentsorgung mit größeren Fahrzeugen der Veolia durch die Neuplatzierung der Glascontainer kein Problem mehr dar.“

