Arbeitgeber zu Corona-Beschlüssen: „Durcheinander in der Politik muss aufhören“

Die zu Wochenbeginn beschlossenen Corona-Maßnahmen stoßen bei der Wirtschaft auf Skepsis: Die vereinbarten Schritte wirkten unkoordiniert und schadeten dem Vertrauen der Bevölkerung.

„Die Absprachen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung sind Ausdruck großer Ratlosigkeit und offenkundigen Spannungen zwischen den Beteiligten“, kritisiert Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger die jüngsten Corona-Vereinbarungen von Bund und Ländern in einer Pressemitteilung. „Sie wirken wie ein großes Durcheinander statt zielführendes Agieren. Sie schaden dem Vertrauen von Bevölkerung und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern. Dieses Vertrauen brauchen wir aber zwingend für den gemeinsamen Erfolg“, so Dulger weiter. Deutschland stehe vor schwierigen Herausforderungen – und das Corona-Management sei eine der schwersten davon. Viele Arbeitgeber seien entsetzt, wie der Föderalismus und die politischen Eliten an dieser Herausforderung zu scheitern drohten. PM

Symbolbild: Pixabay.com