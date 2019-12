Wie in den vergangenen Jahren veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde St. Andreas in Teltow am 24. Dezember eine Weihnachtsfeier für alle. Nach dem großen Erfolg 2018 wird sie erneut in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule veranstaltet.

Um 17:30 Uhr beginnt in der festlich erleuchteten Friedhofskapelle (Weinbergsweg 1) die Christvesper mit Pfarrerin Ute Bindemann sowie Musikern und weiteren Künstlern. Im Anschluss wird in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (Potsdamer Straße 51) um 18:30 Uhr Weihnachten mit einem großen Essen sowie Liedern und Geschichten gefeiert. Eingeladen ist jeder, der ein besonderes Fest erleben möchte.

Die Aktion im Rahmen des Projektes „Engel und Mensch“ geht auf die Gemeindegruppe „Religionsunterricht für Erwachsene“ zurück. Unterstützt wird die Aktion von der Stadt Teltow, dem Evangelischen Diakonissenhaus Berlin Teltow Lehnin sowie der Bäckerei und Konditorei Thomas Neuendorff.

Foto: Jill Wellington auf Pixabay