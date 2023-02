Teltow übergibt Linienbus an ukrainische Partnerstadt Chotyn

Erst Ende Januar hatten Teltow und Chotyn ihre Städtepartnerschaft besiegelt – nun schickt die Stadt Teltow einen Linienbus und weitere Spenden in die Westukraine. Auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark unterstützt die Aktion.

Seit dem 26. Januar 2023 sind die ukrainische Stadt Chotyn und Teltow offiziell Städtepartner. Bereits im Vorfeld wurde vereinbart, dass die Stadt Teltow mit Sachspenden akute Hilfe leisten werde. Dazu wurden Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Engagement Global“ in Höhe von 30.000 Euro akquiriert. Die 20.000-Einwohner-Stadt beherbergt derzeit rund 8.000 Binnenflüchtlinge.

Vor seiner Abfahrt erhielt der frühere Regiobus ein Überführungskennzeichen.

Nachdem bereits ein leistungsfähiger Stromgenerator als Spende für Chotyn übergeben werden konnte, folgte nun ein Bus, der die Schüler in Chotyn sicher befördern soll. Es handelt sich um einen 12 Jahre jungen Bus der Marke Mercedes-Benz, der bislang im Linienverkehr im Einsatz war.

Chotyns Bürgermeister Andrij Drantschuk war zur Übergabe des Busses am Freitag (03. Februar) auf seinem Weg von Paris zurück in die Heimat eigens nach Teltow gekommen. „Ich habe auf einer Konferenz in Paris von der Partnerschaft mit Teltow erzählt und viel Begeisterung geerntet“, so Drantschuk. „Teltower und Chotyner kennen sich erst seit kurzer Zeit, aber das Tempo der Hilfe ist wirklich beeindruckend.“

In Kooperation mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, der die Hälfte der Kosten übernommen hat, und mit dem Verkehrsunternehmen Regiobus konnte der Linienbus erworben werden. In einer 14-stündigen Fahrt hat ihn Busfahrer Bohdan Melnyk nach Chotyn überführt. Ein Team der Stadtverwaltung hatte zuvor alle Formalien geregelt. „Das war wirklich nicht einfach, aber am Ende zählt, dass wir unserer Partnerstadt schnell und konkret helfen konnten“, sagte Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt bei der Übergabe.

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Busüberführung und Spendentransport.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat selbst rund 3.500 ukrainische Geflüchtete seit Kriegsbeginn aufgenommen, die große Mehrzahl in privaten Haushalten. Das zeigt allein die überwältigende Hilfsbereitschaft der Menschen in der Region. „Die Auswirkungen des Krieges sind auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark täglich präsent. Wir wollen uns gern aktiv an der Unterstützung für die Menschen in der Ukraine beteiligen und sind sicher, dass der Bus einen wichtigen Nutzen erfüllt“, so Anke Wollweber, die im Landkreis für den Verkehr zuständig ist. Martin Grießner, der Geschäftsführer von Regiobus, ist sich sicher, dass „der Bus die Schülerinnen und Schüler nun auch in Khotyn sicher zum Unterricht bringen wird“.

Erst vor gut einer Woche hat Teltow die Städtepartnerschaft mit Chotyn offiziell gemacht. Dazu wurden Urkunden in der polnischen Stadt Żagań unterzeichnet. Żagań ist die polnische Partnerstadt Teltows und hat bereits bei früheren Hilfstransporten von Teltow in die Ukraine eine Vermittlerrolle eingenommen. Auch Żagań hat eine Städtepartnerschaft mit Chotyn besiegelt. „Dieses in Deutschland, Polen und der Ukraine einmalige Dreierbündnis kann eine echte Kraft entfalten, die unsere Partnerschaft weit in die Zukunft tragen wird“, so Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt. PM

Bilder: Stadt Teltow