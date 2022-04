Teltow-Ruhlsdorf: Bürgerbeteiligung zum Röthepfuhl

In die Umgestaltung des Ruhlsdorfer Röthepfuhls sollen die Anwohner eingebunden werden. Am 05. Mai findet eine Informationsveranstaltung zum laufenden Ideenwettbewerb statt.

Der Ortsbeirat des Teltower Ortsteils Ruhlsdorf lädt für Donnerstag, 05. Mai 2022, 18 Uhr, in den Hort der „Grundschule am Röthepfuhl“ ein, um die Einwohner über die Bürgerbeteiligung zur Gestaltung des Röthepfuhls zu informieren. „Der Röthepfuhl und seine nähere Umgebung sind für unser Dorf von zentraler Bedeutung. Er ist Anlaufpunkt zur Naherholung, Schauplatz unserer Dorffeste, Untersuchungsgegenstand im Schulunterricht und Übergang zum 2018 neu geschaffenen Park auf der nördlichen Seite“, so der Ortsbeirat in einem Schreiben, das an alle Haushalte im Ortsteil ging. „Gemeinsam mit allen Ruhlsdorferinnen und Ruhlsdorfern – ausdrücklich auch Kinder und Jugendliche – wollen wir die Frage beantworten, wie wir uns den Röthepfuhl und seine nähere Umgebung in Zukunft vorstellen.“

In der erstmals durchgeführten Bürgerbeteiligung möchte der Ortsbeirat nun dazu einladen, sich bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen zu beteiligen:

Wie wollen wir die Flächen rund um den Röthepfuhl gestalten?

Welche Aktivitäten sollten dort stattfinden?

Was möchten wir dort gern erleben?

Alle an den Ortsbeirat übermittelten Vorstellungen zu diesen Fragen werden gesammelt und bewertet. Zusammen mit der Teltower Stadtverwaltung sollen daraus unterschiedliche Gestaltungsvarianten entwickelt werden. Diese werden dann in der zweiten Jahreshälfte 2022 präsentiert und zur Abstimmung gestellt.

Unabhängig von der Bürgerversammlung am 05. Mai sind die Ruhlsdorfer schon jetzt herzlich eingeladen, Ideen schriftlich, zum Beispiel durch Skizzen, Beschreibungen oder Modelle bis zum 05. Juni 2022 über die folgenden zwei Wege einzureichen: per E-Mail: roethepfuhl@teltow.eu oder per Post: Einwurf in den Briefkasten des Ortsbeirates neben der Feuerwehr.

Die Gestaltungsvariante mit der größten Zustimmung wird anschließend geplant und umgesetzt. Weitere Informationen zur Bürgerbeteiligung Röthepfuhl – besonders zur Einbindung relevanter Akteure im Dorf, wie beispielsweise des Heimatvereins, des Sportvereins, der Grundschule und der Kita – gibt es direkt beim Ortsbeirat Ruhlsdorf. Fragen können übermittelt werden an: ortsbeirat-verteiler@teltow.eu PM

