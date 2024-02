„Das hat uns die Sprache verschlagen“ – Anglerverein „fischt“ Müll aus Teltowkanal und Güterfelder See

Bei einer gemeinsamen Aktion zum Kreisumwelttag am 3. Februar sammelten Mitglieder des Anglervereins Teltower Knicklichter e. V. und des Güterfelder Vereins mehr als eine halbe Tonne Müll aus dem Güterfelder See. Dabei konnten die Beteiligten nur den Kopf darüber schütteln, was Menschen so alles im Wasser entsorgen.

„Wir sind Angler und holen so manches aus dem Wasser, aber was diesmal an die Oberfläche kam, hat uns die Sprache verschlagen“, sagte einer der Beteiligten im Gespräch mit dem Teltower Stadtblatt-Verlag. „Autoreifen, ganze Fahrräder, sogar Fässer. Es ist, als hätten viele unserer Mitmenschen alle Scheu und allen Anstand verloren und handelten nur noch wie die Wilden“. Mit ihrer Aktion wollen die Teilnehmer zeigen, dass den Sportfischern die Qualität der Gewässer in unserer Region am Herzen liegt. Bereits im vergangenen Jahr sammelte der Verein mehr als eine halbe Tonne Müll aus einem Abschnitt des Teltowkanals zwischen Schleuse und Rammrathbrücke. Damals entsorgte der Verein den gesammelten Müll auf eigene Kosten. Diesmal unterstützte sie die Gemeinde Kleinmachnow. Bürgermeister Grubert sagte zu, dass der Müll abgeholt, sortiert und fachgerecht entsorgt wird. „Wir werden auf jeden Fall weitermachen“, so der Verein. „Am 24. Februar wollen wir an der Alten Badestelle sammeln. Jede helfende Hand ist willkommen.“

Ein kleiner Teil des Mülls, den die Angler aus dem Wasser und dem angrenzenden Gehölz geborgen haben.

Das Engagement des Vereins blieb nicht unbemerkt. Nachdem der Teltower Stadtblatt-Verlag im vergangenen Jahr über die spontane Aufräumaktion des Vereins berichtet hatte, wurde er am 5. Oktober 2023 mit dem Kleinmachnower Umweltpreis ausgezeichnet. Zuletzt wurde der Umweltpreis 2013 vergeben. Mit der Wiedereinführung des mit 250 Euro dotierten Preises will die Gemeinde nicht nur die individuellen Leistungen der Preisträger würdigen, sondern auch das öffentliche Bewusstsein für Umweltthemen stärken und Möglichkeiten aufzeigen, wie sich jeder Bürger für den Umweltschutz engagieren kann. „Wir müssen achtsam mit unserem Planeten umgehen, denn er ist unsere Lebensgrundlage“, machte Bürgermeister Grubert in seiner Laudatio deutlich. „Genau diese Achtsamkeit bedeutet auch, die Natur sauber zu halten.“ Neben dem Anglerverein Teltower Knicklichter wurden 2023 Tobias Schulz für seine jahrelange ehrenamtliche Müllsammeltätigkeit und die Sensibilisierung für das Thema in den sozialen Netzwerken, Monika Schumann für ihr ebenfalls unermüdliches Müllsammeln und die Kita Regenbogen für ihr jahrelanges Umweltengagement im Bereich Duellpfuhl ausgezeichnet.

Foto: Anglerverein Teltower Knicklichter