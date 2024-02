Spende für Märkisches Kinderdorf e.V. Ludwigsfelde

In luftiger Höhe überreichte die AVL Arbeitsbühnenvermietung am 14. Februar einen Spendenscheck an das Märkische Kinderdorf. Unter dem Motto: „Die Bühne arbeitet für das Märkische Kinderdorf“ wurden die Einnahmen aus der Vermietung gesammelt und können nun für einen guten Zweck für die Kinder und Jugendlichen eingesetzt werden.



Die im August 2023 gemeinsam bunt gestaltete Arbeitsbühne wird auch weiterhin dem guten Zweck dienen. Frau Wassermann (Geschäftsführerin und Leiterin) bedankt sich für diese außergewöhnliche und großzügige Spende.

Seit nunmehr 32 Jahren bietet das Märkisches Kinderdorf e.V. Kindern und Jugendlichen in Not ein Zuhause auf Zeit. In fünf familienanalogen Wohngruppen sowie im Übergangs- und Jugendwohnen werden bis zu 45 Kinder und Jugendliche betreut. Der dörfliche Charakter der Einrichtung spielt dabei eine wichtige Rolle. Er bietet den Mädchen und Jungen Freiraum und Schutz zugleich. Auf dem rund 14.000 Quadratmeter großen Gelände mit Spiel- und Sportplätzen haben sie viel Platz zum Spielen, Toben und Erleben.

Jugendliche, die nicht in ihr familiäres Umfeld zurückkehren können, erhalten hier Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Sie können im Übergangswohnen auf dem Gelände des Kinderdorfes probewohnen und anschließend in unsere Jugendwohngemeinschaften im Stadtgebiet umziehen. In Absprache mit den Jugendämtern werden entsprechende Hilfsangebote entwickelt.

Foto: Märkisches Kinderdorf e.V.