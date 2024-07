Derbystar-Fußbälle für Eintracht Stahnsdorf

Die Deutsche Post und DHL haben am 8. Juli zehn Derbystar Trainingsbälle und einen exklusiven DHL Derbystar Fußball an die U15-Junioren des RSV Eintracht Stahnsdorf übergeben. Damit würdigte die Niederlassung das Engagement von Yusuf Demirci, Mitarbeiter des Unternehmens und in seiner Freizeit Trainer des Stahnsdorfer Fußballvereins.

Während Europa in diesem Sommer gespannt auf Fußballdeutschland und schillernde Stars blickt, schaut Deutsche Post und DHL auf den lokalen Vereinsfußball und das ehrenamtliche Engagement vor Ort. Denn die Sportvereine in der Region müssen oft finanzielle Herausforderungen meistern und funktionieren nur dank des Ehrenamts.

Dieses Engagement wurde von der Deutschen Post und DHL gewürdigt. Die hiesige Niederlassung ist stolz darauf, dass sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens auch ehrenamtlich in Vereinen engagieren. So auch Kollege Yusuf Demirci, der in seiner Freizeit Jugendtrainer beim RSV Eintracht Stahnsdorf ist. Als Zeichen der Anerkennung überreichten die Deutsche Post und DHL 10 Derbystar Trainingsbälle sowie einen exklusiven DHL Derbystar Fußball an die U15-Junioren des RSV Eintracht Stahnsdorf. Die 11 Bälle wurden am Montag an die Mannschaft übergeben.

Ehrenamtlicher Einsatz. Der Stahnsdorfer Jugendtrainers Yusuf Demirci, ist auch Mitarbeiter des Unternehmens Deutsche Post und DHL.

„Wir als Deutsche Post und DHL sind überall vor Ort, von der Uckermark bis in die Lausitz und von Berlin bis ins kleinste Dorf in Brandenburg. Weil wir die gesellschaftlich relevante Daseinsvorsorge garantieren, sind wir in der Region tief verwurzelt. Deshalb wollen wir lokale Vereine stärken und die Ehrenamtlichen und Kinder unterstützen. Teamgeist, Einsatz und Begeisterung zeigen sich nicht nur im Fußball, sondern auch im starken Team von Deutsche Post und DHL“, sagt Marcel Bender, Leiter der Niederlassung Berlin 1.

Die U-15-Junioren des RSV Eintracht Stahnsdorf freuen sich über 11 Fußbälle von Derbystar.

Außerdem betont Marcel Bender: „Ehrenamtliches Engagement in Vereinen ist enorm wichtig, denn es hält die Gesellschaft am Laufen. Es ist für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Widerstandsfähigkeit unserer Demokratie unerlässlich. Daher unterstützen wir als Deutsche Post und DHL ganz bewusst das freiwillige Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vereinen und Organisationen.“ Das Unternehmen ist dabei nicht nur lokal stark, sondern auch international. Derzeit vereint das Heimturnier in Deutschland 24 Nationen, die gemeinsam auf dem Fußballplatz stehen. Bei Deutsche Post und DHL sind Mitarbeitende aus 179 Ländern in einem Team im Einsatz. Damit ist der Konzern ein beeindruckendes Beispiel für gelebte Vielfalt und Zusammenhalt.

Yusuf Demirci steht genau dafür ein – und er sagt: „Der RSV Eintracht Stahnsdorf und ich freuen uns sehr über diese Anerkennung und die Unterstützung von Deutsche Post und DHL. Ich sehe das als große Wertschätzung unserer Arbeit im Verein.“

Fotos: DHL Group