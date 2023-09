Kita-Einweihung in Ludwigsfelde

Am 1. September fand bei strahlendem Sonnenschein die offizielle Einweihung und das Sommerfest der Kita Fuchsberge am Westverbinder in Ludwigsfelde statt. An den Feierlichkeiten nahmen auch der Bürgermeister von Ludwigsfelde, Andreas Igel, und Bildungsstaatssekretärin Claudia Zinke teil. Die Initiative Familie in LU e.V. unterstützte das Fest mit bunten Glitzertattoos, die viele Kinderaugen zum Leuchten brachten.

„Wir freuen uns sehr, dass mit der Kita Fuchsberge eine weitere Betreuungsmöglichkeit für 80 Krippen- und 155 Kindergartenkinder geschaffen wurde. Ein moderner Neubau in Modulbauweise, der durch breite Flure, freundliche Farben und große, lichtdurchflutete Räume besticht. Die tolle Außenanlage rundet das Gesamtbild ab“, so Niels Laag, Vorsitzender der Initiative Familie in LU e.V..

Der Verein begrüßt die neue Kita-Kooperation und die Mitglieder waren sich einig, auch im nächsten Jahr das Sommerfest der Kita Fuchsberge tatkräftig zu unterstützen.

Fotos: Initiative Familie in LU e.V.