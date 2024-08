Yannick Hildebrandt zum 49ers-Kapitän befördert

Die Kaderplanungen sind in der finalen Phase und auch eine Entscheidung über die Nachfolge von Robin Jorch als Kapitän der TKS 49ers ist nun gefallen. Mit Yannick Hildebrandt wird wenig überraschend der bisherige Co-Kapitän zum neuen Kapitän in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB ernannt. Seine Stelle als Co-Kapitän übernimmt in der Saison 2024/25 Jordan Müller.

Zum Start des Trainingslagers der TKS 49ers musste der neue Headcoach Dorian Coppola noch eine wichtige Wahl treffen. Robin Jorch verließ die 49ers diesen Sommer, wodurch auch eine Lücke auf dem Posten des Kapitäns entstand. Diese wurde nun mit einer naheliegenden Lösung gefüllt, indem der bisherige Co-Kapitän Yannick Hildebrandt befördert wurde. Der 26-jährige geht in seine neunte Saison für TKS und ist damit aktueller Dienstältester. Zudem ist er inzwischen Rekordspieler des Vereins, wenn es um die Anzahl absolvierter Spiele für die erste Herrenmannschaft des RSV Eintracht geht.

Den damit frei gewordenen Posten als Co-Kapitän wird kommende Saison Jordan Müller bekleiden. Der Aufbauspieler ist schon viele Jahre lang ein Teil des Teams, wird 2024/25 seine achte Saison für die 49ers spielen. Darüber hinaus durchlief das Eigengewächs seine gesamte Laufbahn in den Jugendteams des RSV Eintracht.

Die Personalentscheidungen der TKS 49ers kommen langsam zum Ende und können in den nächsten Wochen verkündet werden. Am 31. August startet die Mannschaft dann in ihre Testspielphase, bevor am 28. September die Hauptrunde in der ProB beginnt.

