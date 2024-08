Brand in der Nähe des Reiterstaffelgeländes Stahnsdorf

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Abend des 17. August eine Waldfläche in Stahnsdorf in der Nähe des Geländes der Reiterstaffel an der Alten Potsdamer Landstraße in Brand geraten, teilt die Polizeidirektion West mit.

Ein Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es von Seiten der Polizei. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich an die Polizeidirektion Potsdam unter 0331 5508-0 zu wenden oder alternativ das Hinweisformular im Internet zu nutzen.

Foto: Pixabay.com