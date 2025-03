TKS fährt zum Tabellenführer aus Leverkusen

Am 25. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB könnte die Aufgabe für die TKS 49ers kaum schwerer sein. Sie fahren zum nächsten Auswärtsspiel und werden von den Bayer Giants Leverkusen empfangen, welche nach 11 Siegen in Folge komfortabel auf dem ersten Platz sitzen. Dennoch hofft man auf den achten Saisonsieg, welcher im Kampf gegen den Abstieg sehr wichtig wäre. Los geht es am Samstag um 18:00 Uhr.

Eine der längsten Auswärtsfahrten der Saison steht an, und sie führt die TKS 49ers direkt zum Tabellenführer. Am kommenden Spieltag gastieren die 49ers bei den Bayer Giants Leverkusen, die mit einer beeindruckenden Bilanz von 18 Siegen und nur einer Niederlage souverän an der Spitze der Tabelle stehen. Noch dazu befindet sich Leverkusen in bestechender Form, die letzten elf Spiele konnten sie allesamt für sich entscheiden. Die Vorzeichen sprechen also klar für den Favoriten, doch die 49ers reisen nicht ohne Hoffnung nach Nordrhein-Westfalen. Das Hinspiel in Stahnsdorf endete mit einer 54:75-Niederlage, doch das Ergebnis spiegelt nicht das gesamte Spiel wider. Drei Viertel lang hielten die 49ers gut mit, ehe die Giants im letzten Abschnitt mit 27:9 davon zogen und die Partie entschieden. Besonders Donte Nicholas erwies sich als spielentscheidender Akteur und führte Leverkusen mit 24 Punkten und 9 Rebounds zum Sieg. Bei den 49ers waren Leo Hampl (14 Punkte) und Joshua Lübken (13 Punkte) die besten Werfer. Die Herausforderung wird nicht leichter, denn Leverkusen verfügt nicht nur über Nicholas als herausragenden Spieler, sondern kann auf jeder Position mindestens einen Leistungsträger aufbieten, der ein Spiel an sich reißen kann.

Besonders Sebastian Brach, mit durchschnittlich 15,1 Punkten pro Partie Topscorer der Giants, ist ein weiterer Schlüsselspieler, den die 49ers in den Griff bekommen müssen. Der Plan für das Rückspiel ist klar. Die 49ers müssen sich taktisch bestens auf den Ligaprimus vorbereiten und über die vollen 40 Minuten konzentriert bleiben. Nur wenn es gelingt, die Intensität hochzuhalten und individuelle Fehler zu minimieren, besteht eine realistische Chance auf eine Überraschung. Mit einem disziplinierten und kämpferischen Auftritt will das Team den achten Saisonsieg anvisieren – auch wenn die Aufgabe gegen den Spitzenreiter alles andere als leicht wird.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers