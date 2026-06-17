Schlichten statt Richten: Gemeinde Kleinmachnow sucht neue Schiedspersonen

Die Gemeinde Kleinmachnow sucht für ihre beiden Schiedsstellen jeweils eine Schiedsperson sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die ehrenamtlichen Funktionen werden für eine Amtszeit von fünf Jahren besetzt.

Schiedsstellen leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander. Sie helfen dabei, Konflikte außergerichtlich und einvernehmlich zu lösen – beispielsweise bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, Ehrverletzungen oder anderen alltäglichen Auseinandersetzungen. Ziel ist es, gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden und gerichtliche Verfahren möglichst zu vermeiden.

Gesucht werden engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Kleinmachnow, die über Lebenserfahrung, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit und die Bereitschaft verfügen, sich für ein konstruktives Miteinander einzusetzen.

Die Schiedspersonen werden durch die Gemeindevertretung Kleinmachnow gewählt und anschließend durch das zuständige Amtsgericht berufen und verpflichtet. Die Gemeinde Kleinmachnow unterstützt die Arbeit der Schiedsstellen organisatorisch und trägt die anfallenden Sachkosten. Bewerbungen mit Lebenslauf und entsprechenden Nachweisen können noch bis zum 30. Juni 2026 bei der Gemeinde Kleinmachnow eingereicht werden.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen und Aufgaben des Ehrenamtes sind auf der Internetseite der Gemeinde Kleinmachnow verfügbar.

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