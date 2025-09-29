Kleinmachnow – Jugendliche beim Graffiti-Sprühen erwischt

Ein Zeugenhinweis ermöglichte es Polizeibeamten des Polizeireviers Teltow, in der Nacht auf den 28. September zwei Jugendliche auf frischer Tat zu ertappen, die ein großflächiges Graffiti an einer Hausfassade in der Karl-Marx-Straße anbrachten.

Dabei handelte es sich um einen 15-jährigen Kleinmachnower und einen 14-jährigen Berliner. Die Tatmittel konnten vor Ort festgestellt und sichergestellt werden. Die Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zivilrechtliche Ansprüche dürften ebenfalls entstanden sein.

