Dienstag, September 30, 2025
Aktuelles:
Teltower Stadtblatt-Verlag
KleinmachnowPolizei

Kleinmachnow – Jugendliche beim Graffiti-Sprühen erwischt

Redaktion

Ein Zeugenhinweis ermöglichte es Polizeibeamten des Polizeireviers Teltow, in der Nacht auf den 28. September zwei Jugendliche auf frischer Tat zu ertappen, die ein großflächiges Graffiti an einer Hausfassade in der Karl-Marx-Straße anbrachten.

Dabei handelte es sich um einen 15-jährigen Kleinmachnower und einen 14-jährigen Berliner. Die Tatmittel konnten vor Ort festgestellt und sichergestellt werden. Die Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zivilrechtliche Ansprüche dürften ebenfalls entstanden sein.

Foto: Pixabay.com

Das könnte dir auch gefallen

Kleinmachnow singt sich in den Frühling: Rathausmarkt beim Winzerfest vom 04. bis 06. Mai 2018

Redaktion

Solidaritätsdemo gegen Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt

Redaktion

Gunter Demnig verlegt sechs neue Stolpersteine in Kleinmachnow

Redaktion