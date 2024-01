Ein ukrainisches Winterfest in Kleinmachnow

Am 7. Januar findet im Bürgersaal des Rathauses Kleinmachnow die Benefizveranstaltung „Ukrainisches Winterfest“ statt. Von 14.00 bis 18.00 Uhr können traditionelle ukrainische Köstlichkeiten probiert werden. Außerdem gibt es ein Kulturprogramm.

Im „Verein Ukrainischer KünstlerInnen“ haben sich ukrainische Geflüchtete, die in der Region Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow leben, zusammengeschlossen. Gemeinsam gestalten sie das Programm des „Winterfestes“. Der Chor der „Heiligen Fürsten Igor Chernigovsky Kirche Berlin“ hat ein ukrainisches Weihnachtsprogramm einstudiert. Außerdem wird ein Krippenspiel aufgeführt und die Band „Trawen“ spielt eigene, ukrainische und Cover-Songs. Der Eintritt ist frei, die an diesem Abend gesammelten Spenden gehen an die „Hilfe für verletzte ukrainische Soldaten Berlin-Brandenburg. Ehrenamtliche Initiative“ unter der Leitung von Oleńka Gräfe-Elefant und kommen den Menschen in den zerstörten Gebieten zugute.

Foto: Pixabay.com