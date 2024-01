49ers empfangen neuntplatzierte Seawolves Academy 

Zum Rückrundenstart der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB sind die TKS 49ers direkt gefordert, ihren Playoffplatz zu verteidigen. Denn mit dem Farmteam der Rostock Seawolves wird ein direkter Verfolger bei den siebtplatzierten 49ers zu Gast sein. Nach der knapp dreiwöchigen Winterpause sind die Teams am 7. Januar zu gewohnter Zeit um 16 Uhr wieder in der BBIS-Halle in Action.

Nur zwei Tabellenplätze und ein Sieg trennt die TKS 49ers von den Gästen der Seawolves Academy. Eine Niederlage der Gastgeber würde demnach bedeuten, dass die Seawolves an ihnen vorbeiziehen und man mindestens einen Rang in der Tabelle abrutschen würde. Beide Vereine werden somit aus zweierlei Gründen höchstmotiviert auf den Rückrunden- und Jahresauftakt vorausblicken und es kann eine hart umkämpfte Partie erwartet werden. In einer besseren Form befanden sich zuletzt die Gäste. Diese konnten ihre letzten beiden Spiele im Jahr 2023 für sich entscheiden, trafen dabei mit Berlin und Wolmirstedt sogar auf besserplatzierte Teams. Die Seawolves zeigen in dieser Saison bis dato jedoch heim und auswärts zwei verschiedene Gesichter. In Rostock gewann die Mannschaft von Ex-49ers Trainer Nicolai Coputerco sechs ihrer sieben Partien, auswärts wartet man hingegen weiterhin auf den ersten Erfolg. Bei der Begegnung in der Hinrunde fanden die 49ers offensiv keinen Rhythmus und der Sieg ging mit 76:60 an die Rostocker. Damals wie heute ist vor allem Branden Maughmer (18,9 Pkt) ein Spieler, auf den sich die Gastgeber defensiv vorbereiten müssen. Vor der Winterpause musste TKS zwei Niederlagen gegen Leverkusen und Wolmirstedt hinnehmen und verlor dadurch seinen bisher relativ sicheren Stand in den Playoffrängen. Auch Co-Trainer Dorian Coppola hofft, dass das Team wieder zu guter Form zurückfindet: „Das Spiel gegen Rostock wird sehr wichtig sein, um uns in den Playoffplätzen zu etablieren. Ein positiver Start in die Rückrunde würde nach der längeren Winterpause zudem viel zum Momentum der Mannschaft für die weiteren Spiele beitragen.“



Auch im Jahr 2024 bleibt Sonntags um 16 Uhr mit wenigen Ausnahmen die Heimspielzeit der TKS 49ers, so auch am 14. Spieltag. Tickets können vorab online oder am 7. Januar vor Ort an der Tageskasse erworben werden. Der Livestream wird wie immer auf Sportdeutschland.TV übertragen.

Foto: TKS 49ers