Es ist wieder Zeit für die Vogelzählung

Vogelfreunde und solche, die es werden wollen, sind ab Freitag in Brandenburg zum Vogelzählen aufgerufen. Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion „Stunde der Wintervögel“ ist eine Initiative des Naturschutzbundes (Nabu) und des bayerischen Landesbundes für Vogel- und Naturschutz und findet vom 5. bis 7. Januar zum vierzehnten Mal statt. Eine Stunde lang sollen Vögel im Park, im Garten oder vor dem Fenster gezählt und die Beobachtungen an den Nabu gemeldet werden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und oft weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Die Beobachtungen können online bis zum 15. Januar gemeldet werden. Auch in diesem Jahr können alle Teilnehmer wieder tolle Preise wie Ferngläser, Futtersäulen oder Bücher gewinnen.

Nabu ermutigt auch Menschen, die noch nie Vögel gezählt haben, an der Aktion teilzunehmen. Eine Hilfe beim Zählen kann die kostenlose App Vogelwelt sein, die über 1.000 freigestellte Fotos von 308 Arten im typischen Federkleid enthält. Die wichtigsten Funktionen sind Bestimmen, Vergleichen und Melden. Vogelstimmen und Videos können zur kostenlosen Basisversion hinzugekauft werden.

In Brandenburg beteiligten sich im vergangenen Jahr fast 6.000 Menschen an der Aktion. Am häufigsten wurden Haussperling und Kohlmeise beobachtet.

Foto: Pixabay.com