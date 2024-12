49ers erwarten EN Baskets Schwelm in Kleinmachnow

Nach der Auswärtsniederlage am vergangenen Sonntag sind die TKS 49ers diese Woche ebenso in Aktion, wenn die zweite Adventskerze angezündet wird. Anlässlich des 10. Spieltags der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB treffen sie vor heimischem Publikum auf die EN Baskets aus Schwelm. Diese stehen bis dato auf dem fünften Tabellenplatz, während sich die 49ers auf Rang 11 befinden. Los geht es am 8. Dezember um 16 Uhr in der BBIS-Halle in Kleinmachnow.

Das Matchup zwischen den TKS 49ers und den EN Baskets Schwelm feiert an diesem Wochenende Jubiläum. Bereits zum 20. Mal treffen die ProB-Urgesteine aufeinander, wobei die Baskets 12 der bisherigen 19 Partien für sich entscheiden konnten. In der Saison 2023/24 konnten beide Teams gegeneinander jeweils einen Sieg einfahren. Leistungsträger wie Robert Mertz, Chris Frazier oder Till Hornscheidt sind Schwelm auch in dieser Spielzeit erhalten geblieben. Mertz und Frazier sind dabei mit durchschnittlich 17 respektive 16,6 Punkten pro Partie nach neun Spieltagen die Topscorer des Teams. Doch auch die Schwelmer Neuzugänge wissen zu überzeugen. Die neuen Big Men Jonathan Almstedt (12,2 Punkte, 5 Rebounds) und Majok Gum Gum (7,2 Rebounds, 1,3 Blocks) leisten ihren Beitrag vor allem unter den Körben. Auch der aus Leverkusen gewechselte Marius Stoll spielte mit 13 Punkten sowie 6,8 Assists eine starke Saison, ehe diese leider durch einen Achillessehnenriss im November verfrüht beendet wurde. Für Ersatz auf der Guard-Position wurde jedoch wenige Wochen später gesorgt, als die Baskets den Österreicher Jakob Szkutta als Neuzugang vorstellten. Dieser steuerte in der vergangenen Woche direkt mit 13 Punkten, 7 Assists sowie 5 Rebounds zum 92:76-Heimsieg gegen Neustadt bei. Ihre sechs Saisonsiege haben die Gäste unter anderem ihrer Gefahr von außerhalb der Dreierlinie zu verdanken. Hier haben sie den zweitbesten Wert der Trefferanzahl (10,3 pro Partie) sowie den Spitzenwert der Trefferquote (36,3 %) in der ProB Nord vorzuweisen. 49ers Co-Trainer Alex Strauß schätzt sein Team trotz des Tabellenunterschieds nicht chancenlos ein: „Wir sehen uns auf Augenhöhe mit dem Gegner und trotz der klaffenden Lücke zu Platz 5 nicht als Außenseiter. Wir wollen offensiv wie defensiv als Team überzeugen und mit attraktiver Spielweise gute Würfe in unserer Heimhalle versenken, welche dann hoffentlich zum Sieg führen.“

Zu gewohnter Heimspielzeit geht es am Adventssonntag, den 8. Dezember, um 16 Uhr in der Berlin Brandenburg International School in Kleinmachnow los. Tickets sind spontan an der Tageskasse oder vorab online zu erwerben. Ein Livestream wird über Sportdeutschland.TV angeboten.

Foto: TKS 49ers