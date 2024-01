49ers verlieren das dritte Spiel in Folge

Am 17. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB trafen im ProB-Rekordduell der SC Rist Wedel und die TKS 49ers aufeinander. In einer holprigen Vorstellung der Gäste konnte man trotz einer energischen zweiten Hälfte den Rückstand aus der ersten Halbzeit nie vollständig aufholen und musste sich am Ende deutlich mit 60:78 (30:42) geschlagen geben. Nach der dritten Niederlage in Folge befinden sich die 49ers weiterhin auf dem neunten Platz.

Für das vierte Rückrundenspiel gegen Wedel hatte man sich einiges vorgenommen. Bis auf den Jahresauftaktsieg gegen Rostock konnte man in den letzten drei Spielen keinen weiteren Sieg einfahren. Somit wäre ein Erfolg gegen die Wedeler von großer Bedeutung gewesen. Doch wie bereits in den letzten Spielen gestaltete sich die erste Halbzeit nicht zu Gunsten der 49ers. Gleich zu Beginn erwischten die Gastgeber, welche ohne BBL-Doppellizenzspieler Leif Möller und Niklas Krause antraten, den besseren Start und lagen nach dem ersten Viertel mit 23:16 vorne. Auf Seiten der Gäste lief es in der Defensive sowie auch in der Offensive nicht nach Plan. Im zweiten Viertel änderte sich leider nicht viel, sodass man zur Halbzeit sogar zweistellig zurücklag (30:42). Nach der Halbzeitpause zeigte sich die Mannschaft von Vladimir Pastushenko zu Beginn von ihrer bis dato besten Seite. In der Defensive wurde deutlich energischer und vor allem körperlicher verteidigt, sodass nach einem 11:0-Lauf der Rückstand auf vier Punkte verkürzt werden konnte. Doch hier konnte die junge Mannschaft der Wedeler richtig reagieren und legte kurze Zeit später ihren eigenen 13:0-Lauf hin. Somit wuchs der Rückstand erneut und man musste am Ende die dritte Niederlage in Folge hinnehmen. Bei Wedel überzeugten vor allem Camron Reece mit 20 Punkten und 13 Rebounds sowie auch Daniel Johansson mit 21 Punkten. Bei den 49ers kam Oleh Bondarenko auf 14 Punkte und Filip Kamenov auf 12. Nach dem Spiel waren nicht nur die Spieler, sondern auch Vladimir Pastushenko enttäuscht. Er analysierte das Spiel wie folgt: „Wir haben zu spät angefangen intensiv zu spielen. Wedel hat von Beginn an mit mehr Energie gespielt und wir konnten dieser in der ersten Halbzeit nicht standhalten. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war gut, aber kleine Fehler machten am Ende den Unterschied.“

Nächste Woche steht ein weiteres Auswärtsspiel für die TKS 49ers an. Am 3. Februar geht es zum derzeitigen Tabellenersten, den RheinStars Köln.

Für TKS spielten: Bondarenko (14 Punkte), Kamenov (12), Wagner (8), Jorch (7), Stegmann (7), Müller (4), Mikhieiev (3), Hildebrandt (3), N’Sondé (2), Hampl, von Saldern.

Foto: TKS 49ers