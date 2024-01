Viele hundert Menschen nutzen das sonnige Winterwetter am 28. Januar 2024 nicht einfach nur für einen Sonntagsspaziergang, sondern verbanden ihn gezielt mit ihrer Teilnahme an der Demonstration „Demokratie bewahren – Vielfalt verteidigen“ auf dem Kleinmachnower Rathausmarkt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Gruppe Kleinmachnow4future.

Unter den Redner waren alle drei TKS-Bürgermeister – Thomas Schmidt (Teltow), Michael Grubert (Kleinmachnow), Bernd Albers (Stahnsdorf) – Stephan-Andreas Casdorff, Journalist und Herausgeber des Tagesspiegels, Remzi Uyguner, Türkischer Bund Berlin-Brandenburg. Die Botschaft aller Redner: das Motto der Veranstaltung, die Ausführungen: ebenso sachlich wie emotional.

„Es ist nicht 5 vor 12, sondern 5 vor 33“, so , Remzi Uyguner (Türkischer Bund Berlin-Brandenburg).

Hörte man sich unter den Teilnehmern um, so gab es auch hier einen einheitlichen Tenor: Demokratie und Vielfalt müssen bewahrt und verteidigt werden, dem Rechtsruck und der AfD müssen sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa die Stirn geboten werden.

Kleinmachnow4Future setzt sich gegen Diskriminierung und für Klima- sowie Umweltschutz ein.

Die Blasmusikformation „Duke Brass“ sorgte trotz des ernsten Themas – oder gerade deswegen – mit ihrer beeindruckenden Performance für eine tolle Stimmung bei Teilnehmern und Veranstaltern. Warum nicht auch das Unheil wegtanzen, gemeinsam. Und bei den anstehenden Wahlen keine Stimme der AfD geben.

Redaktion: Claudia Anschütz

Fotos: Redaktion und Claudia Anschütz