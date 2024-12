49ers feiern wichtigen Sieg

Am 11. Spieltag der 2. BARMER Basketball Bundesliga ProB konnten die TKS 49ers sich gegen die Seawolves Academy durchsetzen und den so wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg einfahren. Mit dem 89-97- Erfolg (45:42) stehen die 49ers weiterhin auf Tabellenplatz 11 und somit zwei Siege vor den Abstiegsrängen und einen Sieg hinter den Playoffrängen.

Der vierte Saisonsieg der TKS 49ers musste hart erkämpft werden. Die Partie war von Anfang bis Ende ein spannender Krimi, in dem sich keine der beiden Mannschaften wirklich absetzen konnte. Die Gastgeber aus Rostock erwischten einen starken Start und führten zwischenzeitlich mit 11:2, doch die 49ers, die von Beginn an motiviert auftraten, gaben sich nicht geschlagen. Durch eine verbesserte Defensivleistung kämpften sich die Gäste zurück ins Spiel und konnten das erste Viertel mit 22:19 für sich entscheiden. Im zweiten Abschnitt waren es jedoch die Rostocker, die offensiv dominierten und mit 26 Punkten das beste Viertelergebnis des Spiels erzielten. Dennoch behielten die 49ers ihre Ruhe und gingen mit nur drei Punkten Rückstand in die Halbzeitpause (42:45). Nach dem Seitenwechsel übernahm TKS dann das Kommando. Vor allem in der Offensive glänzten die Gäste mit starkem Teamplay und einer beeindruckenden Wurfquote. Zwar gab es in der Defensive weiterhin einige Schwierigkeiten, doch im Angriff konnten sie nicht gestoppt werden. Im letzten Abschnitt setzten sich die Gäste schließlich entscheidend ab und sicherten sich mit einem 97:89-Sieg die zwei wichtigen Punkte. Im Fokus des Spiels stand vor allem Thure Peters, der mit 24 Punkten einen neuen Karrierebestwert aufstellte. Der Youngster überzeugte nicht nur offensiv, sondern zeigte auch in der Defensive eine starke Leistung. Andrii Kozhemiakin trug mit 19 Punkten ebenfalls zum Erfolg bei, während auf Rostocker Seite Svante Schmundt mit 18 Zählern der beste Punktesammler war. Durch den Sieg haben sich die 49ers von den unteren Tabellenplätzen abgesetzt und können nun mit mehr Selbstvertrauen auf das anstehende Weihnachtsderby gegen die Braves blicken. Peters blickte sichtlich erfreut auf das Spiel zurück: „Ich freue mich riesig über den Sieg und meine Leistung, aber das Team steht immer an erster Stelle. Wir haben zusammen gekämpft und uns diesen Erfolg verdient.” Das angesprochene Weihnachtsspiel gegen die Nachbarn der Berlin Braves steigt am kommenden Samstag, den 21. Dezember, um 16 Uhr in der BBIS-Halle in Kleinmachnow.

Für TKS spielten: Peters (24 Punkte), Kozhemiakin (19), Kamenov (14), Hildebrandt (7), Hampl (5), Müller (4), Wagner (4), Teucher (4), Stegmann (3), Lübken (3), Soyke.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers