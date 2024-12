Lottoglück in Kleinmachnow

Regelmäßiges PS-Sparen verspricht vielfachen Gewinn: sparen, gewinnen und gleichzeitig Nutzen stiften. Ein Ehepaar aus Kleinmachnow hat bei der Sonderauslosung der PS-Lotterie im November eine nachhaltige Geldanlage im Wert von 20.000 Euro gewonnen. Am 10. Dezember , erhielt das Ehepaar in der Kleinmachnower Filiale einen symbolischen Scheck für Deka Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen überreicht – zusammen mit einem Blumenstrauß.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Kunden jetzt in der Vorweihnachtszeit einen der Hauptpreise erhalten,“ sagte Ingo Ruppert, Filialdirektor in Kleinmachnow „und wünschen allen weiterhin viel Glück mit ihren PS-Losen.“ Die Sparkasse dankt gleichzeitig allen Losinhabern und -käufern, die so ihren Beitrag zur Unterstützung vieler regionaler Projekte leisten. Im vergangenen Jahr konnte die MBS mit über 346.000 Euro 24 gemeinnützige Initiativen und Projekte in der Region unterstützen – zuletzt die Aktion „Mathe im Advent“, eine beliebte Advents-Challenge für Kinder, Jugendliche und Schulklassen für rund 400 Schulen der Region.

Mit den Erträgen aus dem PS-Zweckertrag aus der sparkasseneigenen Lotterie wurden bereits zahlreiche nachhaltige Projekte aus den Bereichen Soziales, Umwelt, Bildung, Sport, Wissenschaft und Kultur gefördert, unter anderem für Tafeln und Obdachlosenunterkünfte, Kindergärten, Schulen, Hospize, die Förderung von Bildung, für Feriencamps sowie die Digitalisierung in den Schulen im MBS-Geschäftsgebiet zur Verfügung gestellt. Die Ertragsausschüttung findet zwei Mal jährlich statt. Darüber hinaus widmet sich die PS-Lotterie konsequent der ökologischen Nachhaltigkeit – etwa mit der Verlosung von klimafreundlichen Gewinnen und mit der Unterstützung von Wiederaufforstungsprojekten in den ostdeutschen Wäldern.

Foto: Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam