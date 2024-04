Entgelttransparenzgesetz wird kaum wahrgenommen

Eine aktuelle Umfrage von kununu, der führenden Arbeitgebervergleichsplattform im deutschsprachigen Raum, zeigt, dass nur wenige Beschäftigte wissen, dass sie einen Anspruch auf Auskunft über die Gehaltsstruktur in ihrem Unternehmen haben.

Das Entgelttransparenzgesetz gilt in Deutschland bereits seit 2017. Es hat das Ziel die derzeit mangelnde Transparenz in betrieblichen Gehaltsfragen zum Beispiel bei unterschiedlichen Gehältern für Männer und Frauen zu bekämpfen. Unter anderem enthält das Gesetz den individuellen Anspruch für Beschäftigte auf Auskunft hinsichtlich der Gehaltsstruktur in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitenden. Leider ist diese rechtmäßig geregelte Möglichkeit nur ganz wenigen Beschäftigten bekannt. Das ergab nun eine aktuelle repräsentative Studie der Arbeitgeber-Vergleichsplattform kununu für die bundesweit 1.058 Beschäftigte befragt wurden. Demnach wissen gerade einmal 12% der Arbeitnehmer, dass sie eine solche Auskunft bei ihrem Arbeitgeber einholen könnten. Gerade einmal 8% haben eigenen Angaben zufolge schon einmal Gebrauch davon gemacht. Das Interesse ist indes deutlich größer. So würden insgesamt 39% aller Beschäftigten gerne eine solche Anfrage an ihren Arbeitgeber stellen – besonders Frauen haben mit einem Anteil von 48% Interesse daran, junge Frauen zwischen 18 und 29 Jahren sogar zu einem Anteil von 59%.

Fast neun von zehn Befragten gehen von geschlechterspezifischen Gehaltsunterschieden aus

Ein Großteil der Befragten fürchtet, dass es durchaus Gründe dafür gibt, Gebrauch von dem Auskunftsrecht zu machen. So glauben 88% von ihnen, dass es generell bei deutschen Arbeitgebern einen Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Interessant: Für den eigenen, aktuellen Arbeitgeber glauben dagegen nur etwas mehr als ein Drittel (35%) an einen solchen „Gender-Pay-Gap“ im Gehaltsniveau ihres Unternehmens. Allerdings liegt der Anteil der der weiblichen Beschäftigten diesbezüglich bei immerhin 40%.

Gehaltstransparenz für drei Viertel der Frauen wichtig

Das allgemeine Bedürfnis nach mehr Gehaltstransparenz in den Betrieben ist dementsprechend groß: Ein Großteil der Beschäftigten würde unabhängig von gesetzlichen Regelungen gerne genauer über die tatsächliche Lohnsituation bei ihrem aktuellen Arbeitgeber Bescheid wissen. So wünschen sich 74% der Frauen, dass dieser die tatsächlichen Einkommensverhältnisse im Unternehmen veröffentlicht und so eben auch Unterschiede zwischen Beschäftigtengruppen sichtbar macht. Bei den Männern liegt der Anteil der daran Interessierten nur bei etwas mehr als der Hälfte der Befragten (51%).

Für die repräsentative Umfrage befragte das Marktforschungsinstitut bilendi im Auftrag von kununu 1.058 Beschäftigte. Der Befragungszeitraum lag im Februar 2024. 50% der Befragten waren männlich, 50% weiblich. Das Durchschnittsalter betrug 44,9 Jahre. Die Teilnehmenden waren je zur Hälfte Akademiker und Nichtakademiker.

Foto: Pixabay.com