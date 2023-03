Bundesweite Woche der Ausbildung startet

Wie geht es nach der Schule weiter? Die bundesweite Ausbildungswoche ab 13. März soll bei der Orientierung helfen. Arbeitsagenturen und Kammern stehen Jugendlichen und Arbeitgebern dabei beratend zur Seite.

Unter dem Motto „Ausbildung ist Zukunft“ startet am Montag (13. März) die bundesweite Woche der Ausbildung. In einer Allianz für Ausbildung informieren die Agenturen für Arbeit Potsdam und Neuruppin gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer Potsdam sowie der Handwerkskammer Potsdam über die vielen Möglichkeiten einer beruflichen Ausbildung und stellen Fördermöglichkeiten vor, mit denen Jugendliche und Betriebe sich bei ihrem Start in eine gute berufliche Zukunft unterstützen lassen können.

Alexandros Tassinopoulos, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Potsdam, erklärt dazu: „Die Woche der Ausbildung ist der Startschuss für die ‚heiße Phase‘ der Bewerbungen. Unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater in den Jugendberufsagenturen begleiten die Jugendlichen bei der Orientierung im vielfältigen Angebot von zurzeit über 3.400 Ausbildungsplätzen in Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Brandenburg an der Havel. Die Betriebe suchen Talente nicht nur bei Schulabsolventinnen und -absolventen, sondern auch bei jungen Menschen, die eine zweite Chance suchen. Innerhalb der Initiative ‚Zukunftsstarter‘ berät die Arbeitsagentur Interessierte zwischen 25 und 35 Jahren. Denn unabhängig vom Alter gilt: ‚Ausbildung ist Zukunft‘.“

Dazu ergänzt Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin: „Bleib‘ in unserer Region – egal, ob in der Prignitz, in Ostprignitz-Ruppin, im Havelland oder in Oberhavel. Das muss man Jugendlichen und auch Eltern einfach zurufen. Es gibt so tolle Möglichkeiten hier. Berufe, in denen man die Zukunft für sich und die Region gestalten kann. Es gibt keinen Grund, in die Ferne zu schweifen. In Nordwestbrandenburg gibt es vielfältige Möglichkeiten einen interessanten Ausbildungsberuf zu finden, der Spaß macht und ein gutes und sicheres Einkommen garantiert. Entdecke mit unserer App „AzubiWelt“ die Vielfalt der Ausbildungsberufe und finde in Deutschlands größter Ausbildungsbörse die Lehrstelle, die zu dir passt. Die duale Berufsausbildung ist ein guter Einstieg in eine chancenreiche Berufskarriere. Die Ausbildungsbereitschaft der regionalen Unternehmen ist ungebrochen. Unsere Betriebe wollen die Jugendlichen kennenlernen und warten auf die Bewerbungen. Daher JETZT frühzeitig #Ausbildungklarmachen!”

Ina Hänsel, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Potsdam, unterstreicht den Wert der Berufsausbildung: „Die duale Ausbildung ist ein perfekter Einstieg ins Leben: Mit einem Berufsabschluss in der Wirtschaft stehen alle Türen offen, auf eigenen Beinen zu stehen, und im Anschluss eine Weiterbildung oder auch ein Studium zu absolvieren. Während man an Hochschulen und Universitäten jahrelang Geld selbst mitbringen muss, erwirbt man bei uns wertvolles Wissen und Können in Theorie und Praxis und bekommt dafür noch ein Ausbildungsentgelt. Nicht wenige Betriebe schaffen zusätzliche Anreize für die jungen Leute und unterstützen bei Fahrtkosten, Unterbringung und modernen Kommunikations- und Lernmitteln. Derzeit gibt es zwischen Pritzwalk und Jüterbog Hunderte von unbesetzten Ausbildungsplätzen in der gewerblichen Wirtschaft – bei vielen direkt vor der Haustür.” PM

Symbolbild: Pixabay.com

www.mach-es-in-brandenburg.de

Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam: „Umweltschutz, Nachhaltigkeit, die Sicherung von Lebensqualität für Menschen mit und ohne Handicap, individuelle Gestaltung und technische Lösungen – all das lässt sich mit einer Ausbildung im Handwerk umsetzen! In allen Zukunftsfeldern bietet das Handwerk mit sinnstiftenden und zukunftssicheren Berufen Erfüllung und persönliche Karrieremöglichkeiten. Kurz gesagt: Das Handwerk ist der Zukunftsgestalter. Wir motivieren junge Menschen, sich über die Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten im Handwerk zu informieren, aktuell haben Jungen und Mädchen die Wahl aus rund 1.000 Ausbildungsstellen in 66 Berufen von der Prignitz bis Teltow-Fläming. Probieren geht über Studieren – nutzen Sie die Angebote unserer Ausbildungsbetriebe für ein Praktikum, für Ferienarbeit oder Probearbeiten vor der Ausbildung.”

www.hwk-potsdam.de/ausbildungsboerse