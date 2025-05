Heute – teils kräftige Gewitter mit schweren Sturmböen möglich

Der Hochdruckeinfluss mit sommerlich warmer Luft schwächt sich langsam ab, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Am Abend zieht von Norden her eine Kaltfront über Brandenburg und Berlin hinweg. Dahinter fließt am Wochenende deutlich kühlere Luft ein.



Am 2. Mai ist es wechselnd bewölkt, ab dem Nachmittag treten örtlich Schauer und Gewitter auf. Am Abend in den mittleren und südlichen Landesteilen Brandenburgs sowie im Berliner Raum eng begrenzt auch kräftige Gewitter mit Starkregen und kleinkörnigem Hagel. Dazu schwere Sturmböen, vereinzelt auch orkanartige Böen nicht ausgeschlossen (UNWETTER). Hoechstwerte 25 bis 29 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest über West bis Nordwest, auch ohne Schauer und Gewitter zeitweise stark böig auffrischend. In der Nacht zum Sonntag stark bewölkt, von Norden her allmählich nachlassende Schauer- und Gewitterneigung. Tiefstwerte 8 bis 12 Grad.

Foto: Pixabay.com