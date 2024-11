Weihnachtskonzert der Polizeidirektion West mit dem Landespolizeiorchester Brandenburg

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Polizeidirektion West findet in diesem Jahr erneut in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) statt. Das Landespolizeiorchester wird wie gewohnt am Freitag, den 29. November ab 17:00 Uhr in der St. Jakobi-Kirche ein breit gefächertes Programm bieten, bei dem die Besucherinnen und Besucher besinnliche Momente mit traditionellen Weihnachtsliedern erleben und sich von weihnachtlichen Klängen verzaubern lassen können.

Einlass ist ab 16:30 Uhr. Das Konzert dauert etwa 60 bis 90 Minuten. Das Gewölbe und die Stellung des Altars in der St. Jakobi-Kirche erzeugen eine ganz besondere Akustik – und diese können locker bis zu 1000 Personen genießen. Und auch falls die Temperaturen richtig winterlich sein sollten, müssen die Besucherinnen und Besucher natürlich nicht frieren: Die Kirche wird beheizt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Bis auf die ersten drei Sitzreihen gibt es freie Platzwahl. Parkplätze gibt es im nahen Umfeld der Kirche. Wenige Minuten Fußweg entfernt befindet sich zudem ein Parkhaus (Am Nuthefließ). Auch ein kulinarisches Angebot ist vorhanden: Vor der Kirche gibt es einen Glühweinstand sowie einen Suppenstand (auch vegetarisch möglich), bei denen die Besucherinnen und Besucher gegen eine Spende für den Förderverein der Kirche versorgt werden. Zusätzlich werden Experten des Sachgebietes Prävention einen Informationsstand betreiben, an dem sich Interessierte über wichtige Themen zum Einbruchsschutz informieren können.

