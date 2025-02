Rundes Jubiläum für Ortschronisten und Ehrennadelträger Nickel

Erhard Nickel, ehemaliger Bürgermeister von Schenkenhorst, jahrzehntelanger Ortschronist und seit 2015 Träger der Ehrennadel der Gemeinde Stahnsdorf, feierte am 8. Februar seinen 90. Geburtstag mit rund 50 Gästen im Bürgerhaus Schenkenhorst. Neben der Familie waren auch Mitglieder des örtlichen Singkreises, des Heimatvereins und des Ortsbeirates zu Gast.

Urlaubsbedingt gratulierte Bürgermeister Bernd Albers dem rüstigen Rentner aus Schenkenhorst nachträglich am 10. Februar mit einem Blumenstrauß. Politisch aktiv war er von 1979 bis 1993 – mit einer kurzen Unterbrechung nach der Wende – als Bürgermeister der damals selbstständigen Gemeinde Schenkenhorst. Seitdem ist er ehrenamtlich voll in die Arbeit der Chronistenvereinigung Potsdam-Mittelmark e. V. eingebunden und dort nicht mehr wegzudenken.

Nickel ist leidenschaftlicher Handballfan und besucht gelegentlich die Spiele des VfL Potsdam oder der Füchse Berlin. Derzeit vertieft er sich in ein antiquarisches Buch über die frühere Wasserwirtschaft der Großstadt Berlin, das auch zu seinen Geburtstagsgeschenken gehörte Erhard Nickel ist ein Schenkenhorster Urgestein, wuchs im Ort auf, besuchte den Kindergarten und bis 1949 die Dorfschule. Danach drückte er vier Jahre lang die Schulbank einer Berufsschule im benachbarten Ludwigsfelde, bevor er in Marggraffshof seinen Abschluss als landwirtschaftlicher Facharbeiter machte.

Bis 1960 arbeitete er im elterlichen Betrieb, ab 1961 in verschiedenen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. In den 1970er Jahren war Nickel auch am Bau der Nutheschnellstraße beteiligt. In dieser Zeit war er für die Verwaltung riesiger Dieselvorräte und deren Verteilung auf Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge zuständig. In seinen letzten Berufsjahren war er als Disponent im Pflanzenbau tätig.

Foto: Gemeinde Stahnsdorf