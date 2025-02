49ers verlieren in Iserlohn

Am 18. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB mussten die TKS 49ers erneut eine Auswärtsniederlage hinnehmen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit (38:38) fehlten im zweiten Durchgang vor allem defensiv die Antworten, sodass die Partie letztlich mit 81:103 verloren ging. Damit rutschen die 49ers vorerst auf den 12. Tabellenplatz ab.

Von Beginn an war beiden Mannschaften die Bedeutung dieser Partie anzumerken – beide Teams brauchten dringend einen Sieg. Die Gastgeber aus Iserlohn erwischten den besseren Start und führten nach dem ersten Viertel mit 21:14. Doch im zweiten Abschnitt fanden die Gäste offensiv ihren Rhythmus. Immer wieder attackierten sie den Korb und zogen erfolgreich Fouls, sodass es zur Halbzeit 38:38 stand.

Besonders auffällig in den ersten 20 Minuten war Diante Bah, der mit 18 Punkten das Spiel der Kangaroos dominierte. Nach der Pause gelang es den 49ers, den US-Amerikaner besser unter Kontrolle zu bringen – er erzielte im zweiten Durchgang nur noch zwei weitere Punkte. Doch während Bahs Einfluss schwand, übernahmen andere Iserlohner Akteure die Verantwortung. Allen voran Jorge Mejias, der die Defensive der 49ers immer wieder vor Probleme stellte und das Spiel mit 25 Punkten, 9 Rebounds und 9 Assists beinahe im Alleingang entschied.

Obwohl die 49ers kämpften, verloren sie nach der Halbzeit zunehmend den Zugriff auf die Partie. Defensiv fanden sie keine Antworten auf die Offensive der Gastgeber und kassierten in der zweiten Hälfte satte 65 Punkte. Trotz einer starken Leistung von Andrii Kozhemiakin (22 Punkte) und solider Unterstützung durch Yannick Hildebrandt (14 Punkte) sowie Paul Stegmann (13 Punkte, 8 Rebounds) reichte es am Ende nicht, um die Kangaroos zu stoppen.

TKS-Headcoach Dorian Coppola zeigte sich nach dem Spiel kritisch, lobte jedoch die starke erste Hälfte seines Teams. In der zweiten Halbzeit habe es an der nötigen Energie und defensiven Intensität gefehlt, um Iserlohn unter Kontrolle zu halten. Am Ende mussten die 49ers die Halle mit einer deutlichen 81:103-Niederlage verlassen.

Für TKS spielte: Kozhemiakin (22 Punkte), Hildebrandt (14), Stegmann (13), Hampl (13), Wagner (10), Müller (7), Teucher (2), Wadehn, Carstens

Fotos: Fotofuzzi / TKS 49ers