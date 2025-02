Servicepunkt von Deutsche Glasfaser in Kleinmachnow schließt

Am 20. Februar schließt die Deutsche Glasfaser ihren Servicepunkt in der Karl-Marx-Straße 58-60 in Kleinmachnow. Der Servicepunkt ist daher am Mittwoch, den 19. Februar letztmals von 10:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Für alle interessierten Bürger oder Kunden von Deutsche Glasfaser, die Informationen zu Leistungen, Vertragsfragen oder zum Netzausbau von Deutsche Glasfaser benötigen, können sich direkt an unsere Kundenbetreuung wenden – telefonisch unter der Servicenummer 02861 890 600 oder über das Kontaktformular oder über den nächstgelegenen Servicepunkt.

Foto: Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser