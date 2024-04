Pauker und Pennäler ─ Kinosommer in TKS macht Schule

Zurück auf die Schulbank! Was für manchen den puren Horror bedeuten würde, wird für die Gäste beim TKS-Kinosommer 2024 ein Filmgenuss. Lehrer- und Schulfilme sind diesmal das Jahresthema der Veranstaltungsreihe. „Schulpflicht gibt es bei uns nicht, alles soll schließlich ein Vergnügen bleiben. Wir haben daher eine Filmauswahl getroffen, die allen gefallen dürfte“, sagt das Organisationsteam.

Vom 2. bis 31. Mai ist die Online-Abstimmung freigeschaltet. Erreichbar ist sie über die jeweiligen Internetauftritte der drei Kommunen. Zehn Filme stehen im Voting zur Auswahl, die sechs erfolgreichsten führen die Kommunen ihren Gästen unter freiem Himmel vor. Auftaktveranstaltung ist am 13. Juli in Teltow, Abschlussveranstaltung diesmal am 24. August in Kleinmachnow. Bei der Terminplanung wurde nicht zuletzt Rücksicht auf die Fußball-Europameisterschaft im Sommer genommen.

Unter Berücksichtigung der Tageslichtverhältnisse ist der Veranstaltungsbeginn an den ersten vier Kinoabenden dieses Jahres jeweils um 22:00 Uhr. Am 10. und 24. August geht es aufgrund der früheren Dämmerung bereits um 21:00 Uhr los.

Sa, 13.07.2024, 22.00 Uhr: Teltow, Marktplatz

Sa, 20.07.2024, 22.00 Uhr: Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses

Sa, 27.07.2024, 22.00 Uhr: Stahnsdorf, Sportplatz Heinrich-Zille-Str.

Sa, 03.08.2024, 22.00 Uhr: Teltow, Marktplatz

Sa, 10.08.2024, 21.00 Uhr: Stahnsdorf, Sportplatz Heinrich-Zille-Str.

Sa, 24.08.2024, 21.00 Uhr: Kleinmachnow, Innenhof des Rathauses

Bei schlechtem Wetter – dazu gehört wegen der zu schützenden Leinwand auch stürmischer Wind – weichen die Kommunen in ihren jeweiligen Rathaussaal aus.

Nachfolgend sind in alphabetischer Reihenfolge die zehn Auswahlfilme für das Online-Voting zum TKS-Kinosommer 2024 aufgeführt (Abstimmungszeitraum: 2. bis 31. Mai 2024):

Das fliegende Klassenzimmer (2003)

Das Lehrerzimmer (2023)

Der Club der toten Dichter (1989)

Der Rausch (2020)

Die Schüler der Madame Anne (2015)

Die Welle (2008)

Fack Ju Göhte (2013)

Ferris macht blau (1986)

Harry Potter und der Stein der Weisen (2001)

The Breakfast Club (1985)



Seit 2012 erfreuen sich Kinofans aus Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf an den sechs jährlichen sommerlichen Kinoabenden unter freiem Himmel.

Der Eintritt ist wie üblich frei. Vor Ort gibt es ein sommerliches Speisen- und Getränkeangebot. Eigene Sitzgelegenheiten wie Campingstühle, Decken und Liegestühle dürfen mitgebracht werden. Haustiere bleiben bitte zuhause.



Über eine starke Beteiligung beim Online-Voting und viele Gäste an den sommerlichen Veranstaltungsabenden freuen wir uns sehr.

Fotos: Stadt Teltow, Gemeinde Kleinmachnow, Gemeinde Stahnsdorf