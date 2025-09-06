Kleinmachnow – Neue Ausstellung im Landarbeiterhaus

Der Kunstverein „Die Brücke Kleinmachnow e. V.” lädt am 7. September zur Vernissage der gemeinsamen Ausstellung von Tamara Ivanova (Grafik) und Kathrin Schwarz (Plastik/Grafik) ins Landarbeiterhaus ein. Zur Eröffnung spricht der Maler und Grafiker Rainer Ehrt.

Kathrin Schwarz absolvierte die Kunsthochschule Halle Burg Giebichenstein und lebt bei Hannover: „Meine Bildwelt bewegt sich zwischen Nachdenklichkeit und feiner Ironie. Vertraute Elemente erscheinen darin wie aus der Wirklichkeit gelöst, um in verfremdeter Gestalt neue Bedeutungen anzunehmen. Die Titel meiner Werke wirken wie leise gesetzte Wegmarken – sie weisen Richtungen, ohne den Betrachtenden seiner eigenen Deutungen zu berauben.“ Tamara Ivanova stammt aus Georgien, studierte Kunst in Moskau und lebt seit drei Jahrzehnten in Berlin. Sie wird grafische Objekte, Malerei und Künstlerbücher aus der Serie Faltenstadt, einer vielschichtigen Reflexion über das urbane Leben und den ständigen Wandel der Hauptstadt präsentieren.

Die Ausstellung kann bis zum 5. Oktober samstags und sonntags von 14:00 bis 18:00 Uhr besucht werden.

Foto: Die Brücke Kleinmachnow e. V. / Grafik: Grafik: Rainer Ehrt