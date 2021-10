Jazz im Teltower Bürgerhaus

Am 08. Oktober gastiert das Berliner Zwingenberger-Quartett im Teltower Bürgerhaus. Bei über 100 Konzerten im Jahr präsentieren die Musiker ein breites Repertoire von Swing bis Cooljazz.

Zwingenberger-Quartett: Hinter diesem Bandnamen verbirgt sich ein Quartett, zu dem sich vier Berliner Jazzmusiker zusammengefunden haben: die Musiker Patrick Braun (Saxophon), Kenneth Berkel (Piano), Carmelo Leotta (Bass) und Torsten Zwingenberger (Drums/Percussion). Der Meister am Schlagzeug ist sowohl im Jazz als auch im Swing zu Hause. Bekannt geworden ist er außerdem als Blues- und Boogie Woogie-Begleiter. Die Prämisse „It must schwing“ des vor den Nazis nach New York geflohenen deutschen Gründers des berühmten Jazzplattenlabels Blue Note, Alfred Lion, ist auch das Motto der Band.

Gespielt wird moderner Swing, Hardbop, Cooljazz oder auch brasilianischer und funkiger Souljazz in einer Mischung aus American Songbook-Titeln und Eigenkompositionen der Bandmusiker. Der in Berlin lebende Schlagzeuger Torsten Zwingenberger zählt zu den umtriebigsten Persönlichkeiten der deutschen Jazzszene. Über hundert Konzerte im Jahr, internationale Tourneen und zahlreiche Projekte als Bandleader sowie als Sideman stehen auf seiner Agenda. Darüber hinaus hat er mit „Drumming 5.1“ eine aufsehenerregende Schlagzeugtechnik entwickelt, für die er das klassische Drumset um vielfältige Perkussionsinstrumente erweitert und mit innovativen Schlagtechniken bespielt. Wie variabel die Klangkörper für unterschiedliche musikalische Atmosphären eingesetzt werden können, zeigt Torsten Zwingenberger am liebsten live und in direkten Kontakt zum Publikum.

Das Konzert findet am Freitag, 08. Oktober, im Bürgerhaus, Ritterstraße 10, 14513 Teltow, statt. Der Einlass erfolgt ab 19:00 Uhr, der Konzertbeginn ist um 19:30 Uhr. Karten sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und kosten 12 EUR, ermäßigt 8 EUR. Die Abendkasse entfällt. Die Tickets können in der Tourist-Information, Marktplatz 1-3, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter kultur.teltow.de erworben werden.

Besucher der Veranstaltung ab 6 Jahre müssen einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz oder einen Nachweis über die Genesung (nicht älter als 6 Monate) oder einen tagesaktuellen (nicht älter als 24 Stunden) negativen Antigen-Schnelltest nachweisen. Bei Kindern ab 6 Jahren reicht der Nachweis über die regelmäßige Durchführung des Selbsttests aus, welcher auch gegenüber der Schule vorgezeigt werden muss. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Gebäuden bis zum eingenommen Platz. PM

Bild: Christa Zwingenberger