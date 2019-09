Jugendkunstschule: Auch Kurse für Erwachsene

Sie heißt Jugendkunstschule, doch hat die Einrichtung im Bürgerhaus in der Ritterstraße 10 auch viele kreative Kurse für Erwachsene im Angebot. Am 02. Oktober zeigt ein Kurzworkshop, wie Obst und Gemüse in Acryl gemalt werden. Und im November können die Teilnehmer in Workshops Kerzen herstellen oder ihren eigenen Adventskranz gestalten. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 20 Euro.

Hinzu kommen die vielen wöchentlichen und zweiwöchentlichen Angebote: Jeden Montag findet ab 18:30 Uhr ein Zeichenkurs für Erwachsene statt, alle zwei Wochen dienstags um die- selbe Zeit ein Keramikkurs und am Donnerstag um 10:00 Uhr ein Malkurs. Im Herbst will die Kunstschule zusammen mit dem Heimatverein Teltow mit ­Familien Laternen basteln, die wie die Straßenlaternen der Teltower Altstadt aussehen. Das Basteln ist dann entweder von 15:00 bis 17:00 Uhr oder von 16:00 bis 18:00 Uhr möglich, ein genaues Datum steht noch nicht fest. Für das Material entsteht eine Gebühr von fünf Euro. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine ­Anmeldung für den Workshop unbedingt nötig. Die ist möglich bei Jana ­Banemann, Tel.: 03328 4781249 oder per E-Mail an j.banemann@teltow.de.

Text/ Foto: TSB