Teltow – Mann nach versuchter sexueller Belästigung gestellt

Am Morgen des 14. Juni kam es in der Teltower Warthestraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem sich ein 21-jähriger Tatverdächtiger einer 15-Jährigen in einem Linienbus auf unangemessene Weise genähert hatte.

Am frühen Samstagnachmittag wurde die Polizei nach Teltow gerufen. Zuvor war es in einem Linienbus zu einem Vorfall mit einem 21-jährigen Tatverdächtigen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der Mann während der Fahrt einer 15-Jährigen auf unangemessene Weise genähert und schließlich versucht haben, sie zu küssen. Dies konnte die Jugendliche jedoch abwehren. Aufmerksame Zeugen hielten den Tatverdächtigen dann von weiteren Handlungen ab und hielten ihn bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten fest.

Da sich der 21-Jährige weiterhin auffällig verhielt, wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Der Mann wurde in eine Fachklinik gebracht. Die Polizei informierte außerdem die Erziehungsberechtigten des Mädchens, an die die Jugendliche übergeben wurde. Es wurde eine Anzeige wegen versuchter sexueller Belästigung aufgenommen.

Foto: Pixabay.com