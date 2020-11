Hauptstadtflugharen BER ist eröffnet

Von Volkert Neef

Nach neun Jahren Verspätung war es am 31. Oktober soweit: Berlins Hautstadtflughafen nahm den Betrieb auf. Der Umzug der Fluggesellschaften vom Flughafen Tegel soll bis 8. November abgeschlossen sein – dieser stellt daraufhin seinen Betrieb ein.

Engelbert Lütke Daldrup hatte am 31. Oktober gleich doppelten Grund zu feiern: Der Flughafenchef nahm an seinem 64. Geburtstag das neue Terminal 1 des Flughafens Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) mit der Ankunft der ersten beiden Flugzeuge von Easyjet und Lufthansa in Betrieb. Nach der Landung auf der nördlichen Start- und Landebahn des BER wurden die Fluggäste, darunter Easyjet-Hauptgeschäftsführer Johan Lundgren und der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Lufthansa AG, Carsten Spohr, von Lütke Daldrup im Terminal 1 begrüßt.

Am symbolischen Eröffnungsakt im kleinsten Kreis nahmen auch der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke, der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, sowie der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Andreas Scheuer und der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg, Rainer Bretschneider, teil. Engelbert Lütke Daldrup betonte: „Mit dem Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt hat Ostdeutschland eine Flughafeninfrastruktur, die ein gutes Fundament für die kommenden Jahrzehnte ist. Auf diesen Tag haben die Menschen hier in der Hauptstadtregion lange warten müssen.“ Dietmar Woidke sagte: „Ich freue mich, dass der BER endlich an den Start geht. Mein Dank gilt allen, die auf den letzten Metern alles gegeben haben. Mit der Eröffnung des Flughafens ist der Zeitpunkt gekommen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Jetzt gilt es, nach vorne zu blicken.“

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke im Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Gästen.

Michael Müller erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass die Hauptstadt ab sofort mit diesem neuen, großen Airport auch neue Perspektiven für internationale Verbindungen und Direktflüge bieten wird. Dies ist von strategischer Bedeutung für Berlin als Wirtschafts- und Tourismusstandort.“ Bundesverkehrsminister Scheuer teilte mit: „Die Welt schaut heute auf den BER. Ein Flughafen, der uns in den vergangenen Jahren alle sehr bewegt hat. Ich hoffe, dass er nun schnell die Herzen der Menschen gewinnt.“ Carsten Spohr wies darauf hin: „Für Berlin, für Brandenburg und für Deutschland ist es wichtig, dass die Hauptstadtregion nun einen modernen und leistungsfähigen Airport hat.“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sieht den BER als künftige Drehscheibe für internationale Verbindungen.

Am 01. November begann am Terminal 1 des neuen Flughafens der Regelbetrieb mit den ersten kommerziellen Abflügen. Am ersten Tag des regulären Betriebs am Terminal 1 wurden über 3.000 Fluggäste begrüßt. Mit den Starts ist die erste Airline-Umzugswelle im Rahmen der BER-Inbetriebnahme beendet. Ab dem 4. November werden in einem zweiten Schritt weitere Airlines, darunter Eurowings und Vueling, die bisher noch am Flughafen Tegel starten, zum Terminal 1 am BER wechseln. In der dritten und letzten Umzugswelle, an deren Ende Tegel am 8. November geschlossen wird, folgen weitere Airlines. Unterdessen gibt es in der Luftfahrt einen neuen IATA-Code für den neuen Airport: Bereits am 25. Oktober war der Code SXF für den Flughafen Schönefeld verschwunden – seitdem bezeichnet „BER“ den neuen Willy-Brandt-Flughafen.

Fotos: Svetlana Reinwarth