Ab 16. Juni – Baustellen in der Vogelsiedlung und im Musikerviertel

Auf mehreren Baustellen der Mittelmärkischen Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) beginnen am 16. Juni die Bauarbeiten. In der Vogelsiedlung und im Musikerviertel kommt es dadurch zu Verkehrseinschränkungen, wie die Gemeinde Stahnsdorf informiert.

An der Einmündung Bergstraße/Falkenstraße saniert die MWA ihr dortiges Schmutzwasserpumpwerk. Je nach Baufortschritt und verbleibender Restbreite der Fahrbahn ist das Befahren der Falkenstraße phasenweise nicht möglich. Umfahrungsmöglichkeiten innerhalb der Siedlung sind vorhanden. Die Arbeiten sind bis Ende August angesetzt.

In der Schubertstraße sowie im Mozartsteg und Wagnersteg finden in insgesamt vier Bauabschnitten Arbeiten der MWA zur Sanierung von Trink- und Schmutzwasserleitungen statt. Je nach Lage der Grundstücke kann es dort zu Einschränkungen in der Befahrbarkeit kommen. Der Verkehr auf der Friedrich-Naumann-Straße und der Beethovenstraße ist davon nicht betroffen. Die Arbeiten in den verschiedenen Abschnitten sind bis Ende November angesetzt.

Foto: Pixabay.com