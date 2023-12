10 Jahre in Zehlendorf: Audi Berlin GmbH feiert weihnachtliches Jubiläum

Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln – auf dem kleinen Weihnachtsmarkt vom Standort Zehlendorf der Audi Berlin GmbH am Beeskowdamm 2 wurde in stimmungsvoller weihnachtlicher Atmosphäre am 2. Dezember ein großes Jubiläum gefeiert: Die Audi Berlin GmbH ist nun 10 Jahre hier in Zehlendorf mit einem breiten Angebot für seinen Kunden da.

Mit liebevoll dekorierten Marktständen auf dem Außengelände und verschiedenen Aktionen im Autohaus sorgte das Team für schöne Momente. Eine Kalligraphin verschönerte Audi-Weihnachtskugeln. Kinder haben in der Bastelecke Glitzersterne gebastelt und Lebkuchenhäuser verziert, während sich die Erwachsenen für Werkstattführungen mit Blick hinter die Kulissen und den Tuning-Partner ABT interessierten. Bei einer Probefahrt konnten die Elektromodelle ausprobiert werden. Wer sich etwas sportlich betätigen wollte, testete beim Eisstockschießen seine Treffsicherheit.

Übrigens erfolgt von Januar bis März 2024 der Einbau von Audi Original-Zubehör an den Standorten der Audi Berlin GmbH in Zehlendorf, Adlershof, Charlottenburg und Lichtenberg kostenfrei. Das heißt: Kauft man beispielsweise eine Standheizung, wird diese kostenfrei eingebaut.

Fotos: Redaktion