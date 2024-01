Ein Jahr Dreier-Partnerschaft

Seit einem Jahr sind die Städte Zagan, Khotyn und Teltow durch eine Städtepartnerschaft verbunden. Diese einzigartige Dreierverbindung zwischen Polen, der Ukraine und Deutschland wurde am 11. Januar mit einem Festakt im polnischen Zagan gefeiert. Daran nahm auch eine Delegation aus Teltow teil, darunter Bürgermeister Thomas Schmidt und der Vorsitzende des Vereins Teltow ohne Grenzen“, Hans-Jürgen Watteroth.

Das Dreierbündnis wurde gegründet, um Hilfslieferungen in die ukrainische Stadt Khotyn besser koordinieren zu können. „Wir lassen euch nicht allein“, sagte Bürgermeister Thomas Schmidt in seiner Rede, die er auch direkt an seinen Khotyner Amtskollegen Andriy Dranchuk richtete. Die Partnerschaft mit Khotyn solle auch in den hoffentlich bald kommenden Friedenszeiten fortgesetzt werden, so Schmidt. Wie seit vielen Jahren mit Zagan, dem französischen Gonfreville L’Orcher und dem westfälischen Ahlen werde es auch in Zukunft mit den ukrainischen Freunden um menschliche Begegnungen und kulturellen Austausch gehen. „Ich danke allen Beteiligten, dass wir mit unseren Städtepartnerschaften auf kommunaler Ebene die europäischen Werte hochhalten und verteidigen können“, so Schmidt.

Bereits im Februar 2023 konnten 30.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Engagement Global“ eingeworben werden. Dafür lieferte Teltow unter anderem einen leistungsstarken Stromgenerator sowie einen Linienbus für den Schülertransport in die Ukraine. Zuletzt hatte Teltow am 16. November Hilfsgüter im Wert von 200.000 Euro an ihre ukrainische Partnerstadt Khotyn übergeben. „Wir sind nicht direkt bombardiert worden“, sagte damals Khotyns Bürgermeister Andriy Dranchuk „Zu unseren 20.000 Einwohnern sind aber etwa 8.000 Geflüchtete aus dem eigenen Land dazu gekommen. Deshalb müssen wir unsere Infrastruktur erhalten und ausbauen.“

