Vom 6. bis 8. Oktober verwandelte sich die Teltower Rheinstraße im Gewerbegebiet Techno Terrain in eine Erlebnismeile mit Konzerthighlights, Geschenkideen, Kunsthandwerk, Firmenpräsentationen, dem großen WGT-Familiengarten, rasanten Fahrattraktionen in der Party-Arena mit Live-DJ und vielen Mitmachaktionen. Die 32. Auflage des Festes, das einst als Altstadtfest in der Innenstadt stattfand, gilt inzwischen als das größte Fest zum Tag der Deutschen Einheit im Land Brandenburg.

Pünktlich um 18:00 Uhr fand auf der Hauptbühne der Fassbieranstich durch Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) statt.

Die Versorgung mit Nachschub war kein Problem.

Für alle kleinen Besucher gab es im großen WGT-Familiengarten viele kostenlose Aktionen wie Kinderschminken, Haare flechten, Töpfern, Schlauchregatta, Kletterpyramide, Hüpfburgen, Kostümprobe und Tanzanleitungen.

Die Streetfoodmeile war durchgehend gut besucht.

Mehrere zehntausend Besucher kamen aus nah und fern, aus allen Generationen.

Zum zweiten Mal fand auf dem Stadtfest die Info- und Karrieremeile statt. Hier konnten sich Jugendliche und Interessierte über berufliche Möglichkeiten informieren.

Zu den musikalischen Höhepunkten zählen unter anderem Ex-Genesis-Frontmann Ray Wilson & Band.

Mit einem ganztägigen Live-Programm auf zwei Bühnen stand der Erhalt und die Förderung der breiten Kunst- und Kulturlandschaft der Region im Mittelpunkt.

Gemeinsam auf der großen Bühne – Teltow und seine Partner

Fotos: Redaktion