Tag der offenen Tür und Familientag im Wasserwerk Teltow

Am Sonntag, den 30. Juni lädt die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums zu einem Tag der offenen Tür ins Wasserwerk Teltow ein. Von 13 bis 18 Uhr dreht sich auf dem Gelände in der Ruhlsdorfer Straße 80 in Teltow alles um das kühle Nass. Der Eintritt ist frei.

An diesem Tag haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, einen Blick hinter die sonst verschlossenen Kulissen der Trinkwasserversorgung zu werfen. Bei Führungen durch das Wasserwerk können sie den Weg des Wassers von der Gewinnung über die Aufbereitung bis hin zur Einspeisung ins Trinkwassernetz verfolgen. Die Führungen starten stündlich am MWA-Infostand. Zwischendrin ist ein Besuch im Wassercafé ein Muss. Dort werden die Besucherinnen und Besucher auf äußerst amüsante Weise mit dem wertvollsten Element bedient, das unsere Erde zu bieten hat.

Über das gesamte Gelände sind Infotafeln mit spannenden Fakten und Erklärungen rund um die Themen Wasser, Abwasser und die MWA verteilt. Beim Wasser-Quiz kann man dann sein Wissen auf die Probe stellen und attraktive Preise gewinnen. Und sollten noch Fragen offenbleiben, beantworten die Experten der MWA diese gerne am Infostand.

Auch die kleinen Besucher können sich an dem Tag über viele spannende Mitmachaktionen freuen. Neben Riesenrutsche, Hüpfburg und Kinderschminken können sie eine Wasserbaustelle errichten und einen Baggerführerschein machen. An Wasserspielstationen und durch Experimente haben sie außerdem die Möglichkeit, das Element Wasser in spielerischer Form zu entdecken.

Auf einem Parcours des United Teltow FC kann man zudem sein fußballerisches Können unter Beweis stellen und Tanzgruppen des RSV Eintracht 1949 zaubern ein eindrucksvolles Programm auf die Bühne. Auch die Feuerwehr Ruhlsdorf sowie das Industriemuseum Teltow werden vor Ort sein, um Groß und Klein einen unvergesslichen Nachmittag zu bescheren.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Tag der offenen Tür im Wasserwerk Teltow

WANN?

Sonntag, 30.Juni

13:00 – 18:00 Uhr

WO?

Ruhlsdorfer Straße 80

14513 Teltow