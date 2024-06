Opus Klassik für die Operneinspielung des Jahres geht an Produktion der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci

Der wichtigste deutsche Preis für klassische Musik in Deutschland geht in der Kategorie Operneinspielung des Jahres an Dorothee Oberlinger und das Ensemble 1700. Die Einspielung von Giuseppe Scarlattis „I portentosi effetti della madre natura“ war eine Opernproduktion bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci im Jahr 2022.

„Wir freuen uns und sind sehr stolz, dass unsere Einspielung von Scarlattis Oper nun mit dem Opus Klassik geehrt wird. Die Produktion wurde international hochgelobt und von uns das erst Mal überhaupt eingespielt.“, sagt Dorothee Oberlinger, die Künstlerische Leiterin der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci ist. Die Oper „I Portentosi Effetti della madre natura“ des Neapolitaners Giuseppe Scarlatti wurde seinerzeit in ganz Europa erfolgreich inszeniert. Friedrich II. holte sie nach Berlin in das Opernhaus Unter den Linden und ließ sie 1768 im Schlosstheater des Neuen Palais wiederaufnehmen. Am selben Ort erlebte das Werk als Produktion der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci 2022 mit dem Ensemble 1700 unter der künstlerischen Leitung von Dorothee Oberlinger seine Wiederauf-

erstehung. Der Mitschnitt der Produktion unter Regie des französischen Filmregisseurs Emmanuel Mouret erschien als Weltersteinspielung am 9. Juni bei deutsche harmonia mundi. Es wirkten die hochkarätigen Sängerinnen und Sängern Rupert Charlesworth in der Hauptrolle, Filippo Mineccia und Roberta Mameli, Benedetta Mazzucato, Maria Ladurner, Niccolò Porcedda und Dana Marbach sowie Buffo-Bass João Fernandes mit.



Der Opus Klassik wird seit 2018 jährlich vom Verein zur Förderung der Klassischen Musik e. V. in 27 Kategorien verliehen.

