Stahnsdorf beteiligt sich erstmals am „Stadtradeln“

Im Aktionszeitraum vom 12. Juni bis 02. Juli 2021 werden die auf dem Fahrrad gefahrenen Kilometer ausgewertet und die Sieger in mehreren Kategorien ermittelt. Die Anmeldung erfolgt online.

Zum ersten Mal nimmt die Gemeinde Stahnsdorf an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Bei dieser Kampagne des „Klima-Bündnis für mehr Klimaschutz und Radverkehr“ treten seit 2008 Kommunalpolitiker sowie Bürger in die Pedale. Der diesjährige Aktionszeitraum geht vom 12. Juni bis zum 2. Juli 2021, also an 21 aufeinanderfolgenden Tagen. Anschließend werden die gefahrenen Kilometer ausgewertet und die Sieger der Kategorien fahrradaktivste Kommune und fahrradaktivstes Kommunalparlament.

Anmelden können sich Teams oder Einzelpersonen. Letztere können sich auch einem vorhandenen Team anschließen oder selbst eines gründen. Teilnehmer sammeln ihre gefahrenen Radkilometer, sei es beruflich oder privat. Wer mitmachen will, erhält alle Informationen unter www.stadtradeln.de/stahnsdorf. Organisiert wird die Aktion durch den Sachbereich Klimaschutz, Schirmherr für die Teilnahme Stahnsdorfs ist Bürgermeister Bernd Albers.

„Radverkehr ist im Kommen und die dazugehörige Infrastruktur eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen. Wer Infrastruktur fördert, darf sie auch fordern. Doch erst wenn insgesamt mehr Fördermittel als bislang durch Bund und Länder ausgereicht werden, stehen den Kommunen mehr Optionen zur Investition in Wegenetze, Schnellwege, Fahrradparkhäuser und weitere Infrastruktur zur Verfügung“, meint Bürgermeister Bernd Albers. Mit der Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ wolle man ein Zeichen für starken Radverkehr setzen, so der Bürgermeister. PM

Symbolbild: Pixabay.com