regiobus Potsdam Mittelmark GmbH: Schnuppertag für Frauen

Das Nahverkehsunternehmen regiobus Potsdam Mittelmark GmbH nimmt die Brandenburgische Frauenwoche zum Anlass, um am 14. März von 10:00 bis 13:00 Uhr Frauen und Mädchen ab der 9. Klasse zum Schnuppertag „Busfahren für Frauen“ auf den Betriebshof in der Hamburger Straße 6 in Stahnsdorf einzuladen.

Gäste können eine Testfahrt mit dem Fahrschulbus machen und an einer Betriebsführung teilnehmen und erhalten so einen Einblick in die Praxis und in die moderne Technik.

„Als größtes Nahverkehrsunternehmen des Landes Brandenburg wollen wir gerade auch Frauen zeigen, welche Entwicklungsmöglichkeiten sie bei uns haben. Mit unseren Aktionen konnten wir bereits in den vergangenen Jahren für den Quereinstieg als Fahrerin begeistern“, so Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig.

Mit von der Partie ist an diesem Tag auch der Kooperationspartner Bad Belziger SteinTherme, bei dem sich die Gäste über Angebote rund um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden informieren und eine kleine Hand- und Nackenmassagen genießen können. Anschließend wird ein kleiner Imbiss geboten.

Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung bis 11. März per Mail an personal@regiobus.pm erforderlich.

Text: Andrea Nebel/ Foto: regiobus Potsdam Mittelmark GmbH